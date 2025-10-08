Sôi động Ngày hội Tài xế công nghệ tại 2 thành phố biển

Đây là dịp Grab Việt Nam tri ân các bác tài công nghệ miền Trung, sau thành công của các sự kiện chủ đề ‘Cảm ơn bác tài - Người bạn đồng hành’ tại Hà Nội và TP.HCM, thu hút hàng ngàn đối tác tài xế tham gia.

Ngay từ sáng sớm, màu áo xanh thân thuộc đã phủ kín khu vực check-in tại các sự kiện. Năm nay, sự kiện càng ý nghĩa hơn khi lần đầu tiên tổ chức tại Nha Trang, đánh dấu bước mở rộng mới của Grab trong hành trình tri ân đối tác trên cả nước.

Trạm chăm sóc sức khoẻ và nhà hàng GrabFood trở thành điểm dừng chân yêu thích của các bác tài.

Anh Vương Ngọc Tiến, đối tác tài xế 2 bánh tại Nha Trang, hào hứng chia sẻ: ‘Lâu rồi mới có dịp vui như thế này. Tôi chấm 9/10 điểm cho chương trình luôn. Vừa được tham gia các trò chơi tương tác, vừa có quà, lại còn được gặp gỡ nhiều anh em nữa’.

Không khí ‘nóng’ lên tại khu trò chơi, các tài xế hào hứng tham gia hoạt động tương tác thú vị, thử sức khéo léo và nhận quà hấp dẫn

Các bác tài có những phút thư giãn, được chăm sóc sau những ngày hoạt động năng suất

Năm nay, Grab còn bố trí khu vực thông tin về xe điện để bác tài trải nghiệm, tư vấn chi tiết về các dòng xe điện mới từ các thương hiệu Dat Bike, BYD, cũng như các ưu đãi mua xe dành cho đối tác của Grab

Chương trình gồm có tiết mục sân khấu đặc biệt dành cho đối tác tài xế với những giai điệu vui tươi, vũ đạo trẻ trung cùng tiếng cổ vũ hào hứng đã khuấy động không gian.

Niềm vui tiếp tục lan tỏa với vòng quay may mắn cùng hàng loạt phần quà hấp dẫn như điện thoại thông minh, tai nghe bluetooth, voucher mua hàng.

Không chỉ là dịp gặp gỡ và sẻ chia, ngày hội còn tổ chức lễ vinh danh các đối tác tiêu biểu đã nỗ lực để mang lại trải nghiệm tốt nhất cho khách hàng trong các dịch vụ như GrabCar, GrabBike, GrabFood, GrabExpress.

Đặc biệt, buổi lễ còn tôn vinh những đội trưởng nhiệt huyết, đã xây dựng tinh thần đoàn kết, sẻ chia trong cộng đồng tài xế Grab cả nước, vinh danh thành viên đội cứu hộ 247 với tinh thần thiện nguyện, giúp đỡ đồng nghiệp và hành khách.

Được vinh danh tại hạng mục Đối tác có thành tích xuất sắc, anh Trần Thanh Tùng (Nha Trang) xúc động chia sẻ: ‘Tôi rất bất ngờ và xúc động với danh hiệu này. Với tôi, bí quyết để chạy hiệu quả là luôn cố gắng hoàn thành thật tốt từng chuyến xe. Khi mình làm việc đều đặn, nghiêm túc và luôn cải thiện tốt hơn hôm qua thì chắc chắn công việc sẽ ngày càng hiệu quả hơn’.

Chuỗi sự kiện Ngày hội Tài xế công nghệ 2025 mở ra hành trình mới gắn kết, đánh dấu thập kỷ thứ hai của Grab tại Việt Nam

‘Những hoạt động này thực sự làm chúng tôi cảm thấy được trân trọng và tiếp thêm động lực để cố gắng mỗi ngày. Rất mong những năm tới, Grab sẽ tiếp tục mang những chương trình đến với Đà Nẵng, để các anh chị em tài xế có cơ hội gặp gỡ, giao lưu và thêm gắn kết với nhau’ - chị Mai Thị Thu Tuyết, đối tác tài xế tại Đà Nẵng bộc bạch.