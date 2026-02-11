Sôi động thị trường phim chiếu mạng mùa tết

Huỳnh Lập vừa trình làng Cậu út cậu con Cúc phần 5, series phim tết từng gây ấn tượng với khán giả các năm trước. Năm nay, phim tiếp tục xoay quanh cuộc sống của cậu út và mợ Thơ, sau khi họ nên duyên vợ chồng và đón thêm thành viên mới. Ngoài Huỳnh Lập, dự án còn quy tụ dàn diễn viên NSƯT Kim Phương, NSƯT Đại Nghĩa, Việt Hương, Lê Khánh, Puka, Duy Khánh… Sau hơn 1 ngày ra mắt, phim đạt hơn 2,4 triệu lượt xem trên nền tảng YouTube - cho thấy sức hút của dự án dù đã bước sang phần 5.

Thu Trang cũng mang Tết đến rồi về nhà thôi trở lại với khán giả. Sau 8 phần phát sóng trước đó, Thu Trang tiếp tục khai thác những câu chuyện xoay quanh gia đình. Phần 9 mở ra bằng tình huống tréo ngoe xoay quanh cậu Ba (Phát La) và bạn gái (PT Ngọc Diệp) chỉ vì một va chạm bất ngờ với trợ lý đoàn phim, cả hai bỗng bị hiểu lầm là mắc bệnh hiểm nghèo. Từ đây, tình huống dở khóc dở cười liên tiếp xảy ra, đan xen với những khoảnh khắc lắng đọng về tình cảm gia đình.

Thu Trang - Tiến Luật mời Gin Tuấn Kiệt, Puka... tham gia phim chiếu mạng Tết đến rồi về nhà thôi ẢNH: ĐPCC

Chia sẻ về lý do thực hiện Tết đến rồi về nhà thôi, Thu Trang - Tiến Luật cho hay ban đầu cả hai không đặt mục tiêu thực hiện bao nhiêu mùa, chỉ đơn giản mang đến món ăn tinh thần cho khán giả. Đây cũng là cách cả hai lưu giữ những khoảnh khắc quý giá của gia đình. "Càng làm, khán giả càng thương và chính điều đó giữ series ở lại mỗi mùa xuân. Đặc biệt, phim còn có sự tham gia của các con, các cháu trong nhà nên chúng tôi mong sau này khi lớn lên, con cháu xem và nhớ lại những kỷ niệm ấm áp bên gia đình", bộ đôi nghệ sĩ chia sẻ.

Mùa tết năm nay cũng đánh dấu sự trở lại của phim chiếu mạng Gia đình cục súc do Võ Tấn Phát thực hiện. Tác phẩm có sự góp mặt của Minh Dự, Duy Khương, Nguyên Thảo, Ngọc Phước, Ngọc Hoa… gây ấn tượng với người xem bởi những mảng miếng hài hước, duyên dáng. Tương tự những phần trước, phim kể về cuộc sống của gia đình ông Bảy Cục - người lao động nghèo đầy tình cảm. Năm nay, Võ Tấn Phát khéo léo lồng ghép những vấn đề như "đu concert" hay mang cả phiên bản Running Man Vietnam vào phim, tạo tiếng cười cho khán giả.

Quách Ngọc Tuyên cũng gia nhập đường đua web drama tết với Xuân hạ được thu đông, quy tụ NSƯT Hoài Linh, Vân Trang, Mạc Văn Khoa… Anh cho biết bản thân không áp lực về chuyện cạnh tranh. Theo Quách Ngọc Tuyên, điều anh mong muốn là mỗi năm có một sản phẩm tết dành cho khán giả, đặc biệt là người hâm mộ ở tỉnh xa được giải trí, thư giãn.

Trong khi đó, Lại Nhật Khoa trình làng Thần tài tập sự, gồm 5 tập, mỗi tập từ 30 - 40 phút. Phim đưa khán giả trở về không gian miền Tây Nam bộ với những hình ảnh gần gũi như chợ quê, con đường làng… Theo Lại Nhật Khoa, tổng mức đầu tư của Thần tài tập sự đã vượt mốc 1,5 tỉ đồng. Cụ thể, mỗi tập tốn hơn 200 triệu đồng. "Với tôi, lời lớn nhất là có được một sản phẩm chất lượng", Khoa chia sẻ.

Cuộc "đổ bộ" của hàng loạt phim chiếu mạng trong dịp Tết Nguyên đán tạo nên bữa ăn tinh thần đa dạng cho người xem. Có thể thấy, các dự án năm nay đa phần đều truyền tải thông điệp về tình cảm gia đình, mang màu sắc vui tươi, phù hợp với những ngày đầu năm mới.