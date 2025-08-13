Sôi động thị trường thời trang, phụ kiện 'ăn theo' Quốc khánh 2.9

Đa dạng phụ kiện, giá cả phải chăng cho mọi nhu cầu

Còn hơn nửa tháng nữa mới đến lễ A80, song những ngày này hình ảnh cờ đỏ sao vàng rực rỡ xuất hiện trên khắp các tuyến phố, từ những quán cà phê đến nhà hàng sang trọng. Không gian này được tô điểm bởi những phụ kiện đặc sắc, là điểm nhấn tạo nên vẻ đẹp riêng biệt cho Hà Nội trong dịp lễ này.

Các món đồ phụ kiện có hình cờ đỏ sao vàng được nhiều khách hàng lựa chọn ẢNH: HẢI ĐĂNG

Thị trường hàng hóa in hình cờ đỏ sao vàng trở nên sôi động hơn bao giờ hết. Nếu như ở các dịp lễ trước đây, biểu tượng Quốc kỳ với ngôi sao vàng nổi bật thường được trang trí trên áo, khăn, mũ, nón… thì nay đã lan rộng sang các mặt hàng như ốp lưng điện thoại, ly giữ nhiệt, nón, balo, kẹp tóc, sticker…

Khảo sát trên thị trường, các sản phẩm nhãn dán, băng đô cờ Tổ quốc bán phổ biến với mức giá từ 10.000 - 25.000 đồng/chiếc; cờ Tổ quốc giá 15.000 - 120.000 đồng/chiếc. Dù có điều chỉnh nhẹ so với năm trước, sức mua vẫn rất khả quan, đặc biệt trong dịp hướng tới kỷ niệm 80 năm Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh 2.9.

Đặc biệt năm nay, nhiều shop thời trang còn tung ra các mẫu áo, khăn quàng cổ thiết kế riêng bán với giá từ 100.000 - 450.000 đồng/chiếc. Nhiều mẫu áo được thiết kế cách điệu, in hình bản đồ Việt Nam, câu khẩu hiệu như "Tự hào Việt Nam", hoặc hình ảnh lãnh tụ. Mỗi sản phẩm vừa là một biểu tượng vừa là một cách để thể hiện niềm tự hào dân tộc theo cách riêng.

Các mẫu nón cờ đỏ sao vàng được bày bán trên thị trường ẢNH: PHƯƠNG UYÊN

Chị Mai, chủ một cửa hàng chuyên bán áo thun trên phố Hàng Mã, cho biết: "Từ giữa tháng 7 là đã có khách đến hỏi mua. Mẫu áo cờ đỏ sao vàng cổ tròn, chất thun lạnh mát, dễ mặc đang là mặt hàng được ưa chuộng nhất. Giá dao động từ 70.000 - 100.000 đồng/chiếc. Nhiều người không chỉ mua cho cá nhân mà còn đặt hàng chục cái để làm đồng phục cơ quan hay nhóm bạn".

Bà Huỳnh Thúy Vy ở P.Đống Đa, chia sẻ: "Tôi đã chi gần 2 triệu đồng để mua áo thun cờ đỏ sao vàng và 4 chiếc mũ đỏ cho cả gia đình mặc trong dịp Quốc khánh 2.9. Giá có cao hơn bình thường một chút, nhưng tôi vẫn cảm thấy xứng đáng. Đây là dịp cả nhà cùng nhau thể hiện tình yêu Tổ quốc, cùng xuống phố trong màu áo đỏ rực với cảm giác đặc biệt tự hào".

“Phụ kiện yêu nước” mừng đại lễ Quốc khánh thu hút giới trẻ

Shop online đóng hàng mỏi tay

Sức mua không chỉ tăng vọt trên kênh bán hàng offline mà còn cả kênh online. Các nền tảng thương mại điện tử như TikTok Shop, Shopee, Facebook Marketplace… ghi nhận mức tiêu thụ đột biến đối với các sản phẩm mang hình ảnh cờ Tổ quốc.

Áo thun cờ đỏ sao vàng có hàng nghìn lượt mua trên Tiktokshop ẢNH: CHỤP MÀN HÌNH

Các shop online đồng loạt ghi nhận doanh số kỷ lục. Trong đó, một tài khoản bán hàng trên TikTok cho biết sản phẩm áo thun in hình cờ đỏ sao vàng đang bán hơn 30.000 chiếc mỗi tháng, với mức giá chỉ từ 59.000 đồng/chiếc. Ngoài ra, các mẫu áo thun có cổ cũng ghi nhận lượng tiêu thụ hơn 1.500 chiếc mỗi tháng, với giá dao động từ 120.000 - 150.000 đồng/chiếc.

Ăn theo lễ hội, thị trường phụ kiện đi kèm cũng "nóng" không kém. Những mặt hàng như ốp điện thoại, ly giữ nhiệt, tách sứ, nón lưỡi trai, móc khóa, balo mini... in hình cờ đỏ, bản đồ Việt Nam, Bác Hồ, hoặc các khẩu hiệu yêu nước, hiện đang được đông đảo người tiêu dùng lựa chọn. Mức giá phải chăng chỉ từ vài chục đến hơn 100 nghìn đồng, càng khiến sản phẩm dễ tiếp cận và phù hợp với nhiều đối tượng.

Các loại phụ kiện như bình nước cá nhân, ốp lưng cũng rất được săn đón dịp 2.9 ẢNH: CHỤP MÀN HÌNH

Chị Nguyễn Thị Lệ Hằng, một người bán hàng online trên TikTok Shop chia sẻ:"Khoảng từ giữa tháng 6, lượng đơn bắt đầu tăng nhanh. Càng gần lễ, shop càng phải hoạt động hết công suất, ngày nào cũng đóng hàng đến khuya. Có ngày tôi bán được hơn 1.200 áo. Đặc biệt, khách mua sỉ chiếm tỷ lệ rất lớn, từ các trường học, công ty, đoàn thể mua số lượng vài trăm chiếc để làm đồng phục đi lễ, diễu hành hay tham gia hoạt động tập thể."

Theo chị Hằng, năm nay xu hướng mua sắm thời trang có nhiều thay đổi, người mua không chỉ vì nhu cầu sử dụng, mà còn để thể hiện tinh thần yêu nước, lòng tự hào, sự gắn kết và tri ân lịch sử. Những chiếc áo đỏ, lá cờ tổ quốc, những món phụ kiện in bản đồ Việt Nam… đang tạo nên một không khí đoàn kết, trang trọng và đầy cảm xúc trên khắp mọi miền đất nước.