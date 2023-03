'Soi' ngân hàng đầu tư trái phiếu doanh nghiệp

Tín dụng tăng chậm

Công ty CP chứng khoán SSI vừa công bố báo cáo vĩ mô tháng 2, thông tin tín dụng toàn nền kinh tế tính đến 24.2 tăng 0,77% (thấp hơn hẳn mức tăng 2,52% của cùng kỳ năm 2022 - PV), huy động vốn tăng 0,05% so với cuối năm 2022. Tín dụng tăng chậm giúp thanh khoản hệ thống trong ngắn hạn vẫn khá ổn định. NHNN chủ yếu hút ròng thông qua nghiệp vụ thị trường mở trong 2 tháng đầu năm lên 197.000 tỉ đồng nhằm duy trì mặt bằng lãi suất liên NH ở mức hợp lý, giảm áp lực lên tỷ giá. Tỷ giá USD/VND chỉ tăng 0,7% so với cuối 2022, thấp hơn so với các quốc gia trong khu vực trong bối cảnh đồng USD tăng 1,3%. Tuy nhiên, rủi ro về thanh khoản trong thời gian tới vẫn khá lớn, trong bối cảnh các vấn đề trên thị trường TPDN chưa được giải quyết.