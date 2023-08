Sôi nổi các hoạt động chung tay xây dựng văn hóa giao thông

Trong khuôn khổ chương trình, nhiều công trình, phần việc ý nghĩa đã được tổ chức, như: tuyên dương, tặng vật dụng giao thông cho 34 đội hình hỗ trợ giao thông ở các quận, huyện tại TP.HCM; đồng thời khởi động các cơ sở Đoàn tại Thành đoàn TP.Thủ Đức và 21 quận, huyện Đoàn tổ chức các chương trình, hoạt động ý nghĩa nhằm hưởng ứng Ngày hoạt động cao điểm "Chiến sĩ tình nguyện chung tay xây dựng văn hóa giao thông" năm 2023.

Chị Trần Thu Hà, Phó Bí thư Thành đoàn TP.HCM, trao bằng khen cho các đội hình hỗ trợ giao thông ở các quận, huyện tại TP.HCM TẤN ĐẠT

Lãnh đạo Thành đoàn TP.HCM và Q.Tân Phú trao bằng khen cho đội hình hỗ trợ giao thông ở các quận, huyện tại TP.HCM TẤN ĐẠT

Vừa được nhận bằng khen tuyên dương sáng nay, Lâm Hoàng Khánh Duy (21 tuổi), thành viên Đội cứu nạn giao thông 911 (TP.Thủ Đức, TP.HCM), bộc bạch: "Mình cảm thấy rất hạnh phúc khi những công sức của mình cũng như cả đội luôn được ghi nhận".

Ngoài công việc chính là làm bảo vệ, vào thời gian rảnh Khánh Duy còn cùng với đội rong ruổi mọi nẻo đường để cứu giúp những người dân bị hư xe hay tai nạn giao thông ở TP.Thủ Đức và các vùng lân cận.

"Dù công việc này không có phí hỗ trợ nhưng mình vẫn quyết tâm tham gia. Không chỉ được giao lưu, học hỏi thêm kinh nghiệm về sửa chữa xe máy, mình còn trưởng thành hơn thông qua những hoạt động giúp đỡ người khác", Khánh Duy nói.

Các thành viên Đội cứu nạn giao thông 911 (TP.Thủ Đức, TP.HCM) TẤN ĐẠT

Bên cạnh đó, ngay sau lễ phát động, nhiều đoàn viên, thanh niên được tham gia các chương trình bổ ích, như: giao lưu với các đội hình hỗ trợ giao thông tiêu biểu, nghe tuyên truyền phổ biến luật Giao thông đường bộ và các biển báo giao thông, hướng dẫn lái xe an toàn và tham gia gian hàng trò chơi công nghệ tìm hiểu về luật giao thông, thay nhớt miễn phí...



Chương trình giao lưu với các đội hình tình nguyện hỗ trợ giao thông tiêu biểu TẤN ĐẠT

Gian hàng trò chơi điện tử tìm hiểu về những luật giao thông TẤN ĐẠT

Chương trình thay nhớt miễn phí TẤN ĐẠT

Nguyễn Thị Hoàng Oanh, đoàn viên tại Q.Tân Phú, TP.HCM, cho biết tham gia ngày hội Oanh được gặp gỡ, tiếp xúc với mọi người. Qua đó, Oanh biết thêm nhiều kiến thức về luật giao thông, cách lái xe an toàn và tham gia nhiều trò chơi thú vị.

"Mình thấy hoạt động này rất bổ ích, hiểu hơn về kiến thức pháp luật quy định trong giao thông, cách đội mũ bảo hiểm, tư thế ngồi lái xe đúng quy định...", Oanh cho hay.

Khu vực đăng ký, kích hoạt tài khoản định danh điện tử TẤN ĐẠT

Thích thú khi trả lời các câu hỏi về giao thông TẤN ĐẠT





Người trẻ tập lái xe an toàn TẤN ĐẠT

Chương trình nhằm tăng kiến thức của người trẻ trong tham gia giao thông TẤN ĐẠT

Anh Doãn Trường Quang, Ủy viên Ban thường vụ, Trưởng ban Mặt trận – An ninh quốc phòng – Địa bàn dân cư Thành đoàn TP.HCM TẤN ĐẠT

Phát biểu tại chương trình, anh Doãn Trường Quang, Ủy viên Ban thường vụ, Trưởng ban Mặt trận – An ninh quốc phòng – Địa bàn dân cư Thành đoàn TP.HCM, đề nghị các cơ sở Đoàn trực thuộc trong thời gian tới sẽ đồng loạt tổ chức các hoạt động hưởng ứng Ngày hoạt động cao điểm "Chiến sĩ tình nguyện chung tay xây dựng văn hóa giao thông" năm 2023; phát động đoàn viên, thanh niên, tình nguyện viên tham gia điều phối giao thông tại các giao lộ, địa điểm thường xuyên xảy ra tình trạng ùn tắc giao thông và tăng cường công tác tuyên truyền trực quan, sinh động về xây dựng văn hoá giao thông, ý thức chấp hành luật Giao thông đường bộ, góp phần thực hiện năm "An toàn giao thông 2023". Tăng cường tuyên truyền, phổ biến các ứng dụng khoa học và công nghệ số cho đoàn viên, thanh niên, người dân trong công tác bảo đảm trật tự, an toàn giao thông...