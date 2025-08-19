Sôi nổi giải bóng đá tư pháp mở rộng năm 2025

Đây là phong trào thể thao, rèn luyện sức khỏe nhằm chào mừng kỷ niệm Ngày truyền thống Công an nhân dân (19.8), Ngày truyền thống Viện kiểm sát nhân dân (26.7), Ngày truyền thống Tòa án nhân dân (13.9) và 80 năm Cách mạng Tháng Tám thành công, Quốc khánh 2.9.

Các đội bóng tham dự giải bóng đá tư pháp mở rộng năm 2025 ẢNH: BTC CUNG CẤP

Giải đấu năm nay quy tụ 4 đội bóng gồm: TAND TP.HCM, Viện Kiểm sát nhân dân (VKSND) TP.HCM, Cơ quan Cảnh sát điều tra (CSĐT) Công an TP.HCM và đơn vị khách mời là Công ty Luật Tapha.

Đại tá Trần Hồng Minh - Phó giám đốc Công an TP.HCM chụp hình lưu niệm cùng đội bóng Cơ quan CSĐT Công an TP.HCM ẢNH: BTC CUNG CẤP

Đến tham dự, cổ vũ cho các đội có lãnh đạo các cơ quan tư pháp và công an TP.HCM, gồm: ông Phùng Văn Hải - Phó chánh án TAND TP.HCM, ông Vũ Quang Huy - Phó viện trưởng VKSND TP.HCM, ông Nguyễn Anh Tuấn - Phó viện trưởng VKSND TP.HCM, đại tá Trần Hồng Minh - Phó giám đốc Công an TP.HCM, đại tá Nguyễn Văn Minh - Phó thủ trưởng thường trực Cơ quan CSĐT Công an TP.HCM, cùng luật sư Huỳnh Ái Chân - Giám đốc Công ty Luật Tapha và đông đảo cán bộ, chiến sĩ, nhân viên các đơn vị.

Ông Phùng Văn Hải - Phó chánh án TAND TP.HCM phát biểu khải mạc giải bóng đá tư pháp mở rộng năm 2025 ẢNH: BTC CUNG CẤP

Các trận đấu diễn ra sôi nổi trong ngày 16 và 17.8.2025 tại sân vận động Trung tâm Thể thao Công an TP.HCM và sân vận động Thống Nhất. Sau loạt trận tranh tài kịch tính, giải đấu đã khép lại với chức vô địch thuộc về đội bóng TAND TP.HCM, giải nhì là đội bóng của Công ty Luật Tapha, giải ba thuộc về đội bóng Cơ quan CSĐT Công an TP.HCM, đội bóng VKSND TP.HCM đạt giải phong cách.

Ông Lương Trung Hậu, Văn phòng Cơ quan CSĐT (PC01)- Công an TP.HCM xuất sắc đạt danh hiệu vua phá lưới ẢNH: HÀ THANH

Giải đấu không chỉ mang đến những trận cầu chất lượng, nhiều pha bóng gay cấn với tinh thần cống hiến hết mình mà còn góp phần tăng cường tinh đoàn kết, gắn bó giữa các cơ quan tư pháp, đúng tinh thần thể thao đoàn kết, trung thực và cao thượng.