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Giảng viên, học viên Học viện Chính trị khu vực II cùng tranh tài tại vòng chung kết hội diễn văn nghệ chào mừng ngày Nhà giáo Việt Nam 20.11 vào tối 18.11.
Sau gần 1 tháng hăng say tập luyện và trải qua vòng sơ loại đầy kịch tính, từ 50 tiết mục của 2 đêm sơ loại, Ban giám khảo đã lựa chọn được 26 tiết mục tiêu biểu nhất để dự thi vòng chung kết Hội thi văn nghệ chào mừng ngày Nhà giáo Việt Nam 20.11 và kỷ niệm 77 năm ngày truyền thống Học viện Chính trị khu vực II.
Ban Giám khảo vòng chung kết
ẢNH: YẾN THI
Các thể loại tiết mục dự thi đa dạng từ tân nhạc (đơn ca, song ca, tam ca, tốp ca), cổ nhạc (đơn ca, song ca), múa độc lập
ẢNH: YẾN THI
Khán giả chăm chú theo dõi và cổ vũ nhiệt tình cho các tiết mục
ẢNH: YẾN THI
Giảng viên, học viên Học viện Chính trị khu vực II tranh tài tại hội diễn văn nghệ chào mừng 20.11
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