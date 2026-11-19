Vòng chung kết Hội thi văn nghệ không chỉ đơn thuần là sự so tài của 26 tiết mục, mà còn là dịp gửi gắm tình cảm sâu sắc của các cá nhân, các đơn vị nhằm tri ân công lao của các thế hệ thầy, cô giáo; đồng thời chính là sự thể hiện tình yêu và trách nhiệm của viên chức, người lao động, học viên đã và đang đóng góp cho sự phát triển từng ngày của Học viện Chính trị khu vực II