Sỏi thận san hô giống củ gừng nằm trong người nữ bệnh nhân

Ngày 2.7, bác sĩ chuyên khoa 1 Nguyễn Quang Hòa, Khoa Ngoại thận - tiết niệu, Bệnh viện Hữu nghị Việt Nam Cuba Đồng Hới (Quảng Trị), cho biết vừa cùng ê kíp phẫu thuật lấy sỏi thận san hô cho một nữ bệnh nhân.

Theo đó, bệnh nhân N.T.Đ (39 tuổi, ở phường Ba Đồn, tỉnh Quảng Trị) nhập viện vì đau hông phải. Trước đó, bệnh nhân đã phát hiện sỏi thận nhưng chủ quan không điều trị.

Sỏi thận qua hình ảnh chụp chiếu ẢNH: THANH LỘC

Kết quả CT scan cho thấy, bệnh nhân có sỏi san hô toàn phần, kích thước 70 x 50 mm, hình giống củ gừng, gây nguy cơ biến chứng nếu không can thiệp kịp thời. Do đặc thù sỏi lớn và phức tạp, các bác sĩ quyết định phẫu thuật kết hợp mổ hở và nội soi mềm trong mổ để lấy toàn bộ sỏi, tăng tỷ lệ sạch sỏi và hạn chế biến chứng.

Theo bác sĩ Hòa, mổ hở đơn thuần không thể giải quyết triệt để sỏi san hô. Việc kết hợp nội soi mềm giúp kiểm tra kỹ bên trong. Sau phẫu thuật, bệnh nhân hậu phẫu ổn định và sạch sỏi gần như hoàn toàn.

Bác sĩ Hòa cũng khuyến cáo, người dân cần duy trì lối sống lành mạnh, uống đủ nước 2,5 - 3 lít/ngày, giảm muối dưới 5 gram, hạn chế đạm động vật, tăng rau quả, duy trì cân nặng hợp lý và hạn chế nhịn tiểu.

Hiện nay, nội soi tán sỏi qua da phát triển nhanh nhưng với những sỏi lớn, phức tạp, mổ hở vẫn còn vai trò quan trọng. Kết hợp nội soi trong mổ là phương pháp được lựa chọn để tăng tỷ lệ sạch sỏi, bảo đảm an toàn cho bệnh nhân.