'Soi' thực tế KIA K3 2021 tại Việt Nam

Phiên bản cải tiến (facelift) của KIA Cerato thế hệ thứ 4 tung ra thị trường Việt Nam có tên gọi K3 tương tự như trên thị trường quốc tế. So với đời xe trước, KIA K3 2021 khác biệt đáng kể về ngoại thất nhưng động cơ và trang bị tiện nghi, an toàn không được nâng cấp quá nhiều.

KIA K3 2021 hiện đang có mặt tại đại lý chính hãng thuộc phiên bản cao cấp Premium, thiết kế chứa nhiều đường cắt góc cạnh, chia khối rõ ràng và các chi tiết thanh mảnh, sắc nhọn trong tạo hình. Cụm đèn pha/hậu, dải đèn LED ban ngày, lưới tản nhiệt, cản trước/sau hay các khe lấy ở phần đầu xe được thiết kế vuông vức và có kích cỡ lớn hơn KIA Cerato cũ.

Trong khi đó, kích thước KIA K3 2021 không khác biệt đời trước. Xe vẫn có chiều dài, rộng, cao tương ứng 4.640 x 1.800 x 1.540 (mm), chiều dài cơ sở 2.700 mm và la-zăng 17 inch.

Kích thước không đổi, thiết kế và bố cục nội thất tương tự đời xe trước, nên không gian sử dụng của người dùng khi bước vào bên trong KIA K3 mới chưa mang lại khác biệt đáng kể.

Về ngoại thất, KIA K3 trang bị đèn pha halogen projector hoặc LED tự động, gương chiếu hậu chỉnh/gập điện/tích hợp báo rẽ và cốp sau mở điện thông minh, đều là những trnag bị đã xuất hiện trên KIA Cerato đời trước. Tuy nhiên, nếu trước kia đèn pha LED chỉ xuất hiện trên biến thể KIA Cerato dùng động cơ 2.0L thì với KIA K3 mới, phiên bản 1.6 Premium đã có trang bị này.

Tương tự ngoại thất, các tiện nghi nội thất trên KIA K3 không thay đổi nhiều ngoài một số tính năng được bổ sung gồm khởi động từ xa, ghế lái nhớ vị trí, tích hợp sưởi/làm mát và lẫy chuyển số. Khác biệt chủ yếu đến từ danh sách trang bị cụ thể của từng phiên bản.

Cụ thể, KIA K3 1.6 Deluxe dùng hộp số sàn có ghế bọc da, màn hình trung tâm 8 inch hỗ trợ Apple CarPlay/Android Auto, cruise control, đèn pha tự động bật/tắt - thuộc dạng đầy đủ so với tầm giá và phiên bản cơ sở của các dòng sedan hạng C tại Việt Nam.





Cùng là phiên bản giữa của biến thể dùng động cơ 1.6, tuy nhiên so với KIA Cerato 1.6 Deluxe đời trước, KIA K3 1.6 Luxury có thêm ghế lái chỉnh điện, khởi động từ xa, điều hòa tự động, màn hình trung tâm 8 inch và cửa sổ trời.

Trong khi đó, phiên bản K3 1.6 Premium có màn hình thông tin giải trí 10,25 inch, ghế lái chỉnh điện tích hợp nhớ 2 vị trí, hệ thống sưởi và làm mát cho hàng ghế trước, cảm biến áp suất lốp, lẫy chuyển số trên vô-lăng…

Các hệ thống an toàn có trên KIA K3 1.6 cũng không khác biệt đời trước, tuy nhiên danh sách tính năng của các phiên bản thấp đã đầy đủ hơn. So với phiên bản quốc tế, KIA K3 phân phối tại Việt Nam không được trang bị các hệ thống an toàn chủ động như kiểm soát hành trình thích ứng, hỗ trợ giữ làn, cảnh báo lệch làn/điểm mù/phương tiện cắt ngang phía sau...

Bên cạnh đó, sự thiếu vắng của phanh tay điện tử, tính năng tự động giữ phanh và bảng đồng hồ kỹ thuật số trên các phiên bản của KIA K3 1.6 cũng khiến nhiều người dùng tiếc nuối.

Mặt khác, KIA K3 1.6 vẫn được trang bị động cơ Gamma 1.6L (126 mã lực, 155 Nm) thay vì dòng động cơ Smartstream 1.6 mới. Biến thể K3 dùng động cơ tăng áp 1.6 (201 mã lực, 265 Nm) và hộp số ly hợp kép 7 cấp không xuất hiện tại Việt Nam.

Trên thực tế, dòng xe KIA K3/KIACerato đã thuyết phục được nhiều khách Việt trong phân khúc xe hạng C nhờ vào yếu tố giá bán, bên cạnh trang bị tốt trong tầm giá. Ngoài ra, động cơ của dòng xe này khá bền bỉ và tiết kiệm, đi cùng chi phí sử dụng thấp.