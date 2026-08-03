Solia Group ký kết hợp tác chiến lược với CBRE Việt Nam

Sự kiện đánh dấu bước tiến quan trọng trong chiến lược nâng tầm chất lượng dự án, mang đến chuẩn quản lý vận hành quốc tế ngay từ giai đoạn phát triển và khẳng định tầm nhìn kiến tạo những khu đô thị bền vững tại Bến Lức.

Việc hợp tác với CBRE Việt Nam đưa Genera by The Solia trở thành dự án tiên phong tại Bến Lức được tư vấn xây dựng hệ thống quản lý vận hành theo tiêu chuẩn quốc tế. Theo đó, CBRE sẽ đồng hành cùng Solia Group trong việc tư vấn tiêu chuẩn quản lý, quy trình vận hành, dịch vụ cư dân và khai thác hệ thống tiện ích, góp phần nâng cao trải nghiệm sống, gia tăng giá trị tài sản và tạo nền tảng cho sự phát triển bền vững của dự án.

Ðại diện Solia Group chia sẻ: Việc hợp tác với CBRE Việt Nam là một phần trong chiến lược phát triển dài hạn của Solia Group. Chúng tôi mong muốn không chỉ mang đến những sản phẩm chất lượng mà còn kiến tạo một môi trường sống được quản lý chuyên nghiệp, vận hành hiệu quả và không ngừng gia tăng giá trị cho cư dân cũng như nhà đầu tư.

Cũng trong khuôn khổ sự kiện, Solia Group chính thức khai trương nhà mẫu Genera by The Solia, mang đến cơ hội để khách hàng, nhà đầu tư và các đối tác trực tiếp trải nghiệm không gian sống theo triết lý "Chuẩn sống tư dinh đa nhiệm". Dòng nhà phố thế hệ mới được phát triển với thiết kế hiện đại, tối ưu công năng, đáp ứng đồng thời nhu cầu an cư, kinh doanh và đầu tư trong cùng một sản phẩm.

Lễ ký kết hợp tác chiến lược với CBRE Việt Nam và khai trương nhà mẫu Genera by The Solia tiếp tục khẳng định định hướng của Solia Group trong việc hợp tác với các thương hiệu hàng đầu thế giới, không ngừng nâng cao chất lượng sản phẩm, chuẩn hóa công tác quản lý vận hành và kiến tạo những giá trị sống bền vững cho cộng đồng cư dân tương lai.