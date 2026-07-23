Solia Group tổ chức Lễ ra quân bộ sưu tập nhà phố thương mại Genera

Được tổ chức tại khu nghỉ dưỡng ven sông An Lâm Retreats Saigon River, chương trình mang đến một không gian sang trọng, giàu cảm hứng, thể hiện sự đầu tư chỉn chu của Solia Group dành cho hệ thống đối tác. Không chỉ là lễ ra quân của lực lượng kinh doanh, sự kiện còn là dịp công bố định hướng phát triển, chiến lược triển khai và những giá trị cốt lõi của bộ sưu tập Genera trước toàn bộ hệ thống phân phối.

Tâm điểm của chương trình là Genera - bộ sưu tập nhà phố thương mại thuộc dự án The Solia, được phát triển theo triết lý "Chuẩn sống tư dinh đa nhiệm". Mỗi sản phẩm được thiết kế với kiến trúc, công năng và trải nghiệm sống tiệm cận một căn biệt thự, sở hữu diện tích sử dụng gần 300 m², đáp ứng nhu cầu sinh hoạt của gia đình ba thế hệ, đồng thời linh hoạt kết hợp giữa không gian an cư, kinh doanh và tích lũy tài sản.

Lễ ra quân bộ sưu tập nhà phố thương mại Genera thuộc dự án The Solia tại An Lâm Retreats Saigon River ẢNH: N.Đ

Đại diện Solia Group chia sẻ: "Genera là bước đột phá trong dòng sản phẩm nhà phố thương mại. Chúng tôi mong muốn phá vỡ những giới hạn của nhà phố truyền thống để kiến tạo một chuẩn sống mới, nơi mỗi sản phẩm sở hữu kiến trúc, công năng và trải nghiệm sống tiệm cận một căn biệt thự, đồng thời vẫn phát huy tối đa giá trị thương mại, khả năng khai thác và tiềm năng gia tăng giá trị trong tương lai".

Genera thuộc dự án The Solia, khu đô thị quy mô 20,5 ha tại Bến Lức, Long An. Dự án nằm ngay tâm điểm tăng trưởng mới phía tây TP.HCM, nơi các đại đô thị quy mô lớn, hệ thống hạ tầng chiến lược và dòng vốn đầu tư đang hội tụ mạnh mẽ, tạo nên sức hút đặc biệt đối với thị trường bất động sản cũng như giới đầu tư trong thời gian qua.

Với sự đồng hành của hơn 30 đại lý phân phối chiến lược cùng hàng trăm chiến binh kinh doanh, Solia Group kỳ vọng Genera sẽ nhanh chóng tạo dấu ấn trên thị trường, đồng thời tiếp tục khẳng định định hướng phát triển những sản phẩm khác biệt, đáp ứng nhu cầu của thế hệ cư dân mới và góp phần kiến tạo diện mạo đô thị hiện đại tại cửa ngõ phía tây TP.HCM.