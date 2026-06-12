SOLIA hé lộ Genera by The Solia - Bộ sưu tập ‘Chuẩn sống tư dinh đa nhiệm’

Từ CEO Summit - Sky Revel đến bài toán sở hữu bất động sản thế hệ mới

CEO Summit - Sky Revel được Solia định vị như diễn đàn đối thoại chiến lược với hệ thống phân phối, xoay quanh nhu cầu sở hữu bất động sản trong bối cảnh thị trường bước vào giai đoạn chọn lọc hơn. Thay vì chỉ giới thiệu thông tin sản phẩm, chương trình mở ra góc nhìn về một mô hình sở hữu phù hợp hơn với nhu cầu sống, làm việc và tích sản của thế hệ khách hàng mới.

Theo Solia, người mua hiện nay không chỉ tìm kiếm thêm một sản phẩm bất động sản, mà quan tâm nhiều hơn đến tính sử dụng thật, khả năng khai thác linh hoạt và giá trị nắm giữ dài hạn. Từ quan sát đó, Genera by The Solia được giới thiệu như một lời giải cho nhóm khách hàng đã có nền tảng tài sản, đang tìm kiếm một không gian sống riêng tư hơn, đa công năng hơn và đáp ứng nhiều vai trò trong cùng một tài sản.

Đại diện Solia lần đầu công bố thông tin Bộ sưu tập nhà thấp tầng cùng hơn 200 đối tác tại sự kiện CEO Summit

Đại diện Solia, ông Lê Phúc Hưng, chia sẻ tại sự kiện: "Genera không được phát triển như một dòng nhà phố thông thường. Chúng tôi nhìn nhận đây là mô hình tư dinh đa nhiệm, nơi chủ nhân có thể tổ chức đời sống gia đình, làm việc, tiếp khách và nắm giữ tài sản dài hạn trong cùng một không gian."

Genera by The Solia và "Chuẩn sống tư dinh đa nhiệm"

Genera by The Solia là bộ sưu tập mới thuộc khu đô thị The Solia tại Bến Lức - dự án được Solia phát triển theo định hướng khu đô thị tích hợp tại cửa ngõ khu Tây. Việc giới thiệu Genera đánh dấu bước phát triển tiếp theo của Solia từ dòng sản phẩm nền đô thị sang mô hình nhà thấp tầng đa công năng.

Tại sự kiện, Solia giới thiệu Genera như bộ sưu tập nhà phố thương mại phát triển theo định hướng "tư dinh đa nhiệm". Mô hình này hướng đến việc đáp ứng đồng thời nhu cầu an cư, làm việc, tiếp khách, kết nối đối tác, khai thác linh hoạt và tích sản dài hạn trong cùng một không gian sở hữu.

Một góc phối cảnh của Genera by The Solia - Bộ sưu tập “Chuẩn sống tư dinh đa nhiệm” thuộc khu đô thị The Solia tại tây nam TP.HCM ẢNH: SOLIA GROUP

Khái niệm "tư dinh đa nhiệm" được Solia đưa ra trong bối cảnh nhu cầu sở hữu bất động sản đang thay đổi. Với nhóm khách hàng doanh nhân và gia đình thành đạt, một bất động sản không chỉ là nơi ở, mà còn là không gian thể hiện phong cách sống, nơi tiếp đón đối tác, tổ chức đời sống gia đình và đồng hành cùng kế hoạch tài sản dài hạn.

Theo Solia, đây là cơ sở để Genera được phát triển theo hướng đa nhiệm và linh hoạt hơn so với cách tiếp cận nhà phố truyền thống, khi khách hàng ngày càng cân nhắc sự phù hợp của sản phẩm với cấu trúc gia đình, nhịp sống và kế hoạch tài sản.

Một trong những nội dung được quan tâm tại sự kiện là vị trí của Genera trong tổng thể The Solia. Dự án tọa lạc tại Bến Lức, cửa ngõ kết nối TP.HCM với Tây Nam bộ. Các trục hạ tầng như cao tốc TP.HCM - Trung Lương, cao tốc Bến Lức - Long Thành, Vành đai 3, Vành đai 4 đang góp phần định hình không gian phát triển của khu tây.

Trong bức tranh đó, Genera được Solia định vị như điểm cân bằng giữa mong muốn sống gần thiên nhiên, riêng tư, có không gian rộng hơn và yêu cầu kết nối với hạ tầng, tiện ích, hoạt động kinh doanh cùng các trung tâm kinh tế lân cận.

Khoảnh khắc hé lộ bộ sưu tập mới của Solia

Điểm nhấn của sự kiện là nghi thức công bố bộ sưu tập Genera by The Solia. Tại Riverfront Financial Centre, không gian được thiết kế riêng cho chương trình trở thành nơi những thông tin đầu tiên về dự án được giới thiệu đến khách mời.

Không gian “Chuẩn sống tư dinh đa nhiệm” của Genera by The Solia ẢNH: SOLIA GROUP

Khoảnh khắc logo Genera xuất hiện trên màn hình trung tâm đánh dấu sự ra đời của một dòng sản phẩm mới trong hệ sinh thái phát triển của Solia, đồng thời mở đầu cho quá trình đồng hành sâu hơn cùng hệ thống phân phối chiến lược.

Sau sự kiện, Solia dự kiến tiếp tục làm việc với hệ thống phân phối để hoàn thiện bộ thông tin sản phẩm, chuẩn bị cho các hoạt động giới thiệu Genera by The Solia trong thời gian tới.

Với định vị tư dinh đa nhiệm, Genera by The Solia được kỳ vọng trở thành dấu mốc mới trong hành trình phát triển hệ sinh thái The Solia, đồng thời mở ra cách tiếp cận khác về không gian sống và tài sản tại cửa ngõ khu tây TP.HCM.