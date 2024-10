Solve for Tomorrow 2024: Nâng cao năng lực giải quyết vấn đề cho thế hệ trẻ

Đó là những chia sẻ đầy tâm huyết của ông Choi Joo Ho, Tổng giám đốc Samsung Việt Nam, tại Lễ trao giải Samsung Solve for Tomorrow 2024, diễn ra vào 26.10 vừa qua. 6 năm triển khai, với sự tăng lên không ngừng về số lượng và chất lượng các dự án tham gia dự thi Solve for Tomorrow, có thể thấy sự đúng đắn của Samsung khi sẵn sàng trao quyền và đầu tư cho thế hệ trẻ.

Từ câu chuyện của "những chiến binh nhỏ"

Ba cô gái nhỏ Nguyễn Thị Hiền, Huỳnh Liêu Thủy Trúc và Nguyễn Thị Tường Vy đến từ đội thi Small Warriors (Những chiến binh nhỏ) đang theo học lớp 7, lớp 8 Trường Phổ thông Dân tộc Nội trú Him Lam (tỉnh Hậu Giang) đã đem đến chung kết Solve for Tomorrow 2024 dự án Ứng dụng công nghệ thông minh nhân giống và nuôi các loài côn trùng quý hiếm. Đối tượng nghiên cứu là những loài côn trùng nhỏ bé như cà cuống, bù niễng (điên điển), nhưng đằng sau đó là cả một kế hoạch với ý nghĩa to lớn giúp chinh phục được Ban giám khảo để lên ngôi quán quân bảng A (khối THCS) trong cuộc thi Solve for Tomorrow 2024.

Chia sẻ về lý do chọn đề tài, em Nguyễn Thị Hiền, nhóm trưởng Small Warriors cho biết: "Bằng phương pháp nuôi truyền thống lượng khí CO 2 phát thải ra khá là nhiều. Cho nên nhóm chúng em ứng dụng công nghệ để giảm lượng khí CO 2 xuống".

Đội thi Small Warrriors thuyết trình và vận hành mô hình sản phẩm trên sân khấu

Từ đó, ba cô gái nhỏ với sự hướng dẫn của thầy Tôn Phước Nghiêm, đã lên ý tưởng tạo ra giải pháp hướng tới quản lý tốt hơn việc tiêu thụ nước, năng lượng và thức ăn, giảm thiểu tác động đến môi trường, từ đó tạo ra nguồn cung thực phẩm an toàn và thân thiện với hệ sinh thái. Cụ thể, các em đã ứng dụng công nghệ IoT tạo ra máy ấp trứng cà cuống và hệ thống nuôi cà cuống, bù niễng thương phẩm tự động, đồng thời ứng dụng công nghệ AI tạo ra Chat bot AI để đồng hành, kết nối 4 "nhà": nhà khoa học, nhà nông, nhà kinh doanh và nhà nước nhằm tối ưu hóa việc nhân giống cũng như tăng hiệu quả kinh tế góp phần cải thiện đời sống người dân địa phương.

Hai đội thi Small Warriors - bảng A và Supernova - bảng B giành giải nhất cuộc thi Solve for Tomorrow 2024

Là người đồng hành cùng đội thi với vai trò là cố vấn ở vòng Chung kết, ông Trần Viết Kiên, Trưởng phòng Đào tạo Công nghệ cao Samsung, chia sẻ: "Lúc nhận thông tin đội thi và dự án của Small Warriors, tôi khá bất ngờ về đề tài của đội. Đề tài mang hiệu quả và ý nghĩa về kinh tế, phát triển cộng đồng, tạo việc làm và giúp đỡ người dân ở khu vực đó rất nhiều. Một điều nữa khiến tôi ấn tượng là hoàn cảnh của các bạn cũng khá khó khăn khi không có máy tính mà mỗi lần họp với cố vấn là mượn điện thoại của bố mẹ. Nhưng thực sự những điều đó đã không làm khó được các bạn. Cả ba bạn đều chịu khó học hỏi và thực sự nỗ lực".



PGS-TS Nguyễn Tiến Đông - Hiệu trưởng Trường cao đẳng Lý Thái Tổ, tỉnh Bắc Ninh, thành viên Ban giám khảo trực tiếp chấm điểm các đội thi bảng A, cho biết dự án Ứng dụng công nghệ thông minh nhân giống và nuôi các loài côn trùng quý hiếm đã đi được hết một vòng nghiên cứu phát triển và thử nghiệm mô hình ở quy mô nhỏ, nên giải pháp này có thể nhanh chóng được hoàn thiện và nhân rộng nếu đội thi tập trung thực hiện cùng với đội ngũ chuyên gia của các lĩnh vực liên quan.

Đến những nhà đổi mới tương lai

Cùng với đội thi đến từ Hậu Giang, vòng chung kết Solve for Tomorrow 2024 còn quy tụ nhiều đề tài liên quan đến việc giải quyết các vấn đề nhằm tăng giá trị cho sản phẩm của địa phương như dự án Ứng dụng công nghệ IoT, AI để chế tạo hệ thống giám sát độ ẩm của đất, nhiệt độ không khí và độ mặn trong nước, kết hợp xử lý nước nhiễm mặn để tưới tiêu, làm hạn chế thiệt hại và tăng hiệu quả kinh tế cho cây sầu riêng trên địa bàn tỉnh Bến Tre của đội T-GARDENS đến từ trường THPT Chuyên Bến Tre, hay dự án Đưa công nghệ IoT vào quy trình trồng nấm đông trùng hạ thảo tại Quảng Trị đến từ trường iSchool Quảng Trị,… Những dự án này cho thấy Solve for Tomorrow đã giúp các em có ý thức chủ động phát hiện các vấn đề tại địa phương đồng thời các em cũng được khuyến khích, được trao quyền để thiết kế, phát triển các giải pháp công nghệ nhằm giải quyết những vấn đề đó. Chương trình góp phần tạo ra các tác động xã hội thực sự, minh chứng cho sức mạnh của giải pháp bởi giới trẻ và xuất phát từ cộng đồng.

Nhiều giải pháp đa dạng được các đội thi giới thiệu tại Chung kết Solve for Tomorrow 2024