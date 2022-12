Sớm bỏ đăng kiểm lần đầu ô tô mới

Như Thanh Niên thông tin, Cục Đăng kiểm Việt Nam vừa báo cáo Bộ trưởng Bộ GTVT liên quan việc kiểm định ô tô sản xuất lắp ráp, nhập khẩu mới, chưa qua sử dụng.

Trước đó, tại cuộc họp giao ban Bộ GTVT tháng 12.2022, Bộ trưởng Bộ GTVT Nguyễn Văn Thắng đã giao Cục Đăng kiểm Việt Nam nghiên cứu sửa đổi thủ tục kiểm định lần đầu đối với ô tô được sản xuất lắp ráp, nhập khẩu mới, chưa qua sử dụng, kiểm định trong thời gian 1 năm, tính từ năm sản xuất. Theo đó, với các xe này, chỉ thực hiện lập hồ sơ phương tiện, nhập, ghi nhận thông tin phương tiện trong cơ sở dữ liệu đăng kiểm và cấp giấy chứng nhận kiểm định, tem kiểm định mà không thu giá dịch vụ kiểm định.

Cục Đăng kiểm Việt Nam đã thành lập Tổ công tác nghiên cứu nội dung miễn đăng kiểm với xe mới. Kết quả nghiên cứu trong 6 tháng (từ tháng 6 - 11.2022) trên cơ sở số lượng các phương tiện mới sản xuất lắp ráp, nhập khẩu đã được chứng nhận tại Việt Nam cho thấy lượng xe không đạt, cần bảo dưỡng, sửa chữa để kiểm định lại chiếm tỷ lệ rất thấp (từ 0,17 - 0,31%).

Cục Đăng kiểm Việt Nam đề xuất áp dụng đối với phương tiện này sẽ thực hiện kiểm định trong thời gian 1 năm kể từ năm sản xuất. Lý do, việc lưu kho, lưu bãi trong thời gian dài sẽ gây ra hư hỏng, hao mòn, giảm đặc tính kỹ thuật đối với nhiều chi tiết trên ô tô như nhựa, cao su, dầu bôi trơn, cấu kiện điện tử… Do đó, nếu để tồn kho quá lâu từ khi sản xuất đến tay người tiêu dùng thì phương tiện không còn đảm bảo các tính năng, thông số kỹ thuật nữa và cần được kiểm tra, kiểm định trước khi tham gia giao thông, nhằm đảm bảo an toàn cho người sử dụng, người tham gia giao thông và bảo vệ môi trường.

“Đúng ra phải bỏ lâu rồi”

Bạn đọc (BĐ) Thanh Niên ủng hộ đề xuất này vì xe mới khi đăng ký lấy biển số là đã qua sự kiểm tra kiểm soát của cơ quan chức năng, chỉ đăng kiểm lại sau khi đã vận hành một quãng đường nhất định. “Đã xe mới rồi còn phải đăng kiểm lần đầu thì thật hài hước. Việc này vừa lãng phí tiền bạc, thời gian công sức của người dân. Mong cơ quan chức năng nhanh chóng thông qua và áp dụng càng sớm càng tốt”, BĐ Hoàng Khánh ý kiến.

BĐ B.Tan nêu: “Cái này phải làm ngay và luôn đi chứ đề xuất gì, xưa nay quá lãng phí rồi”. BĐ Roger Tran đề nghị: “Miễn luôn 2 - 3 năm, đã là xe mới xuất xưởng ra mà còn bắt đi kiểm định, quá phiền phức cho người dân, đúng ra phải bỏ lâu rồi”.





“Thời hạn 1 năm tính từ năm sản xuất thì cũng không có ý nghĩa gì khác biệt. Từ lúc ra mắt thị trường tới tay người tiêu dùng chắc cũng gần 1 năm rồi. Nên sửa lại là miễn đăng kiểm 1 hoặc 2 năm đối với xe mới, đăng ký lần đầu và lần đầu tiên này không được quá 3 năm so với năm sản xuất”, BĐ Viet Thai góp ý.

Tăng trách nhiệm cho hãng xe

BĐ Minh Tâm cho rằng lâu nay việc đăng kiểm xe mới gây ra nhiều tốn kém cho người dân, trong khi xe mới từ hãng xuất ra đã trải qua biết bao công đoạn kiểm tra, vậy thì đăng kiểm lần đầu là không cần thiết. “Cứ quy hẳn trách nhiệm cho các hãng, kể cả xe nhập khẩu, phải đảm bảo an toàn kỹ thuật và đáp ứng đầy đủ tiêu chí về bảo vệ môi trường theo quy định khi xe được đưa đi đăng ký lưu thông lần đầu”, BĐ này đề nghị thêm.

Tương tự, BĐ Phạm Anh viết: “Xe trước khi xuất xưởng hoặc nhập về đều đã trải qua nhiều công đoạn kiểm tra nghiêm ngặt xong mới được bán ra thị trường, thế thì tại sao lại phải đi đăng kiểm lại một lần nữa mới được lăn bánh. Xe mới đã có kiểm định và bảo đảm chất lượng từ hãng sản xuất là được”.

“Những vụ xe hơi triệu hồi toàn do hãng tự làm, chứng tỏ đăng kiểm chẳng phát hiện được. Chúng ta nên nhìn thẳng vào sự thật. Vấn đề này cứ quy hẳn trách nhiệm cho các hãng xe, đơn vị nhập khẩu xe, chủ xe, lái xe”, BĐ Thanh nêu ý kiến.