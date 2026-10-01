Hoan nghênh và chào mừng Trưởng đoàn các nước ASEAN và Ban Thư ký ASEAN sang VN tham dự Hội nghị, Thủ tướng Lê Minh Hưng khẳng định thành công của Hội nghị góp phần kiến tạo, giữ vững hòa bình, an ninh ở mỗi quốc gia thành viên và khu vực vì một Cộng đồng ASEAN hòa bình, ổn định và tự cường.

Thủ tướng Lê Minh Hưng tiếp Trưởng đoàn các nước tham dự Hội nghị các nước ASEAN về hợp tác đấu tranh với tội phạm truy nã ẢNH: TTXVN

Nhằm nâng cao hiệu quả hợp tác khu vực thời gian tới trong lĩnh vực phòng, chống tội phạm xuyên quốc gia, tội phạm truy nã nói riêng, Thủ tướng đề nghị Bộ Công an VN và các cơ quan thực thi pháp luật các nước ASEAN tập trung thúc đẩy một số định hướng trọng tâm gồm: Tăng cường ký kết các hiệp định song phương về dẫn độ, chuyển giao người đang chấp hành án phạt tù giữa VN và các nước thành viên ASEAN chưa ký kết với VN; thúc đẩy sớm hoàn thiện thủ tục phê chuẩn Hiệp định ASEAN về dẫn độ (ký tháng 11.2025 tại Philippines) nhằm tạo hành lang pháp lý thuận lợi và mạnh mẽ hơn cho các nước ASEAN trong đấu tranh phòng, chống các loại tội phạm, đặc biệt là tội phạm truy nã; tiếp tục triển khai thực hiện có hiệu quả các điều ước quốc tế, thỏa thuận quốc tế khác có liên quan đến công tác đấu tranh với tội phạm truy nã; xây dựng cơ chế hợp tác chính thức giữa các nước thành viên ASEAN trong xác minh, truy bắt và bàn giao nhanh các đối tượng truy nã của nước này nghi lẩn trốn ở nước kia thông qua thiết lập đường dây nóng, tổ chức hội nghị thường niên...

Cùng với đó là nâng cao hiệu quả tiếp nhận, phối hợp xác minh, điều tra các vụ án truy bắt các đối tượng truy nã của VN trốn ở nước ngoài và phối hợp truy bắt đối tượng truy nã quốc tế trốn tại VN thông qua các cơ chế hợp tác song phương; khai thác cơ sở dữ liệu của Interpol, ASEANAPOL, kết quả từ các chiến dịch, hội nghị quốc tế để thu thập, phân tích thông tin về các loại tội phạm mới, phương thức, thủ đoạn tội phạm có yếu tố nước ngoài và do người nước ngoài thực hiện tại VN để kịp thời tham mưu các biện pháp phòng ngừa, điều tra xử lý.

Thủ tướng đề nghị nghiên cứu thúc đẩy hợp tác trao đổi đoàn các cấp, đặc biệt là cấp chuyên viên; đẩy mạnh hợp tác trong tổ chức hội nghị, hội thảo chuyên đề để trao đổi thông tin, chia sẻ kinh nghiệm thực tiễn của mỗi nước liên quan đến công tác phòng ngừa và đấu tranh với tội phạm truy nã; thống nhất cơ chế, biện pháp phối hợp giữa các nước; tăng cường hợp tác quốc tế trong đào tạo, huấn luyện chuyên sâu nhằm nâng cao trình độ nghiệp vụ, kiến thức pháp luật, ngoại ngữ cho đội ngũ cán bộ làm công tác phòng, chống tội phạm xuyên quốc gia, tội phạm có yếu tố nước ngoài.