Chính trị

Sớm trình Bộ Chính trị đề án sắp xếp, tinh gọn hội quần chúng

Lê Hiệp
Lê Hiệp
15/08/2025 19:33 GMT+7

Phó chủ tịch, Tổng thư ký Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam Nguyễn Thị Thu Hà cho biết, đề án sắp xếp, tinh gọn các hội quần chúng sẽ được trình Bộ Chính trị vào 22.8, sớm hơn kế hoạch 31.8 một tuần.

Chiều 15.8, Ban Thường trực Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc (MTTQ) Việt Nam tổ chức hội nghị toàn quốc phản ánh, tháo gỡ khó khăn, vướng mắc trong việc sắp xếp, tinh gọn tổ chức bộ máy MTTQ, các tổ chức chính trị - xã hội, các hội quần chúng do Đảng, Nhà nước giao nhiệm vụ.

Sớm trình Bộ Chính trị đề án sắp xếp, tinh gọn hội quần chúng - Ảnh 1.

Phó chủ tịch, Tổng thư ký Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam Nguyễn Thị Thu Hà chủ trì hội nghị

ẢNH: GIA HÂN

Nêu ý kiến tại hội nghị, Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh Sơn La Vi Đức Thọ phản ánh, việc sắp xếp các hội quần chúng tại địa phương, hiện Ban Thường trực Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam đã có Hướng dẫn 05. Theo đó, đề nghị các địa phương có phương án riêng hoặc chờ đề án sắp xếp các hội quần chúng ở T.Ư để tham khảo.

Tuy nhiên, để tránh tình trạng mỗi tỉnh làm một kiểu, ông Thọ đề nghị MTTQ ở T.Ư sớm trình Bộ Chính trị đề án sắp xếp hội quần chúng ở trung ương. Trên cơ sở đó, các địa phương sẽ có cơ sở triển khai đồng bộ, hiệu quả ở các tỉnh, thành trên cả nước.

Phó chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh Đồng Nai Nguyễn Tất Độ cũng nói tỉnh này cũng quyết định sẽ chờ đề án của trung ương mới sắp xếp các hội quần chúng tại địa phương.

Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam TP.Đà Nẵng Lê Trí Thanh thì cho rằng, ngoài Hướng dẫn số 05, tới nay chưa có các hướng dẫn khác của cơ quan liên quan tổ chức bộ máy, hoạt động của các hội này như Bộ Nội vụ hay Ban Tuyên giáo - Dân vận Trung ương.

Ông Thanh nhìn nhận, như vậy là chưa đảm bảo tính tổng thể, toàn diện với tổ chức hoạt động, quản lý các hội quần chúng. Từ đó, ông đề nghị Ban Thường trực Trung ương MTTQ Việt Nam làm việc với Bộ Nội vụ, Ban Tuyên giáo - Dân vận Trung ương để có thêm các hướng dẫn, đảm bảo tính đồng bộ trong cả nước.

Phát biểu tại hội nghị, Phó chủ tịch, Tổng thư ký Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam Nguyễn Thị Thu Hà nhấn mạnh, liên quan sắp xếp các hội quần chúng, Hướng dẫn 05 đã nêu rõ, ở cấp tỉnh, thành phố, có thể xin ý kiến ban thường vụ tỉnh, thành ủy để chủ động hướng dẫn sắp xếp các hội quần chúng. Do đó, các tỉnh, thành phố không "cần chờ làm theo đề án của trung ương". Cạnh đó, các hội quần chúng có những hội hoạt động ở 2 cấp, 3 cấp, thậm chí chỉ 1 cấp và hoạt động không phụ thuộc vào các trung ương hội.

"Không cực đoan cứ nhìn thấy hội quần chúng là muốn giảm"

Bà Hà thông tin, tại phiên họp sáng nay 15.8, Bộ Chính trị đã quyết định yêu cầu Ban Thường trực Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam trình đề án sắp xếp các hội quần chúng sớm hơn, vào ngày 22.8, thay vì trước 31.8 như kế hoạch trước đó. Sau khi đề án được Bộ Chính trị phê duyệt, các tỉnh, thành cũng có thể tham khảo đề án của cấp trung ương để triển khai ở cấp tỉnh, xã.

Bà Hà cũng nhấn mạnh, việc sắp xếp các hội quần chúng Bộ Chính trị đã giao cho Mặt trận là đầu mối. Do đó, sẽ khó có chuyện Ban Tuyên giáo - Dân vận Trung ương và Chính phủ có thêm hướng dẫn vào thời điểm này. "Các tổ chức Đảng của các hội quần chúng sẽ phải về trực thuộc Mặt trận", bà Hà nhấn mạnh.

Về nguyên tắc khi thực hiện sắp xếp các hội quần chúng, bà Hà cho biết, Hướng dẫn 05 đã nói rất rõ, một số tổ chức sẽ tối đa 2 - 3 đầu mối, còn lại chỉ có 1 đầu mối giúp việc. Về biên chế, kinh phí sẽ hướng tới tự quản, tự chủ. Nhà nước sẽ không giao biên chế, kinh phí nữa mà khi nào có nhiệm vụ thì Nhà nước đặt hàng, giao nhiệm vụ.

"Chúng ta phải đề cao tính tự nguyện, tự quản, tự chủ của các hội, nhưng cũng phải rất tạo điều kiện để mang tính chất tập hợp đông đảo các tầng lớp nhân dân để vừa khai thác, phát huy họ, vừa tập hợp, quy tụ vào sức mạnh đại đoàn kết chung. Không cực đoan, cứ nhìn thấy hội quần chúng là muốn giảm", bà Hà nhấn mạnh.

