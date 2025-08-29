SOMATOM Force VB30 - Đỉnh cao công nghệ chẩn đoán hình ảnh tại Bệnh viện Gia An 115

Có thể ví mỗi phương tiện chẩn đoán hình ảnh như một "tấm hộ chiếu", mở ra một vùng lãnh thổ riêng: X-quang "soi" hệ xương; MRI phác họa rõ mô mềm, dây chằng, tủy sống và não; siêu âm giúp quan sát hoạt động của tim, sự phát triển của thai nhi hoặc khối u ở gan, thận…

Vừa qua, Bệnh viện Gia An 115 đã bổ sung một "tấm hộ chiếu" đặc biệt - máy CT SOMATOM Force VB30, cho phép khảo sát toàn diện từ mạch máu, tim, phổi,… cho đến từng mô nhỏ nhất. "Siêu máy" CT này tạo ra lát cắt siêu mỏng chỉ 0,4 mm, tái tạo được hơn 100.000 lát ảnh chi tiết. Công nghệ Dual Energy giúp phân tích rõ bản chất tổn thương - mô lành, mô viêm, tế bào ác tính - hỗ trợ bác sĩ chẩn đoán chính xác và xây dựng phác đồ điều trị tối ưu.

Trong chụp tim, máy cho hình ảnh sắc nét ngay cả khi bệnh nhân có nhịp tim nhanh hoặc rối loạn nhịp, giúp đánh giá cấu trúc mạch và thành tim một cách rõ ràng.

Máy được tích hợp trí tuệ nhân tạo (AI) để tự động đánh dấu mốc giải phẫu, đồng thời chuẩn hóa quy trình tái tạo và phân tích hình ảnh. Đặc biệt, máy được thiết kế để giảm tới 85% liều tia X và giảm khoảng 40% lượng thuốc cản quang.

Máy SOMATOM Force VB30 tại Bệnh viện Gia An 115 (Nguồn ảnh: Gia An 115)

Tại Bệnh viện Gia An 115, SOMATOM Force VB30 đã trở thành "trợ thủ" đắc lực của các bác sĩ trong nhiều tình huống y khoa như:

Cấp cứu đột quỵ, chấn thương nặng

Tầm soát, phát hiện các bệnh lý tim mạch

Ung bướu: Phát hiện khối u ở giai đoạn sớm, đặc biệt có thể nhận diện các nốt cực nhỏ dưới 1 mm ở phổi

Tầm soát nguy cơ đột quỵ: Đánh giá hẹp/xơ vữa động mạch cảnh, mạch máu nội sọ, phình hoặc dị dạng mạch…

Khảo sát toàn diện cơ quan và mô mềm giúp phát hiện bất thường ngay cả khi chưa có triệu chứng lâm sàng.

Từ tháng 7.2025, khi SOMATOM Force VB30 chính thức được vận hành, hàng trăm bệnh nhân tại Bệnh viện Gia An 115 được phát hiện bệnh sớm, tránh được biến chứng nguy hiểm và tăng cơ hội phục hồi.