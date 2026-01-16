Sơn La dừng dự kiến bài thi tổ hợp là môn thi thứ 3 vào lớp 10

Văn bản của Sở GD-ĐT Sơn La cho biết, tại Công văn số 12 ngày 5.1, cơ quan này dự kiến phương án lựa chọn môn thi thứ 3 của kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10 THPT là bài thi tổ hợp để cán bộ quản lý giáo dục, giáo viên, cha mẹ học sinh, các đơn vị liên quan và nhân dân được biết, nghiên cứu, tham gia ý kiến, làm cơ sở hoàn thiện nội dung tham mưu trước khi trình UBND tỉnh ban hành kế hoạch chính thức.

Nhiều ý kiến cho rằng không nên thi quá nhiều môn vào lớp 10 ẢNH: TUẤN MINH

"Qua quá trình tổng hợp, tiếp thu ý kiến góp ý của cán bộ quản lý giáo dục, giáo viên, cha mẹ học sinh, các đơn vị liên quan và nhân dân trên địa bàn tỉnh, đa số ý kiến cho rằng việc tổ chức bài thi thứ 3 theo hình thức bài thi tổ hợp là cần thiết, phù hợp với xu hướng đánh giá theo năng lực người học, góp phần nâng cao chất lượng, dạy và học toàn diện các môn trong các nhà trường, tránh học tủ, học lệch môn.

Tuy nhiên, để thực hiện ngay trong kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10 THPT năm học 2026 - 2027 là chưa phù hợp trong thời điểm hiện nay; cần có lộ trình triển khai phù hợp để các cơ sở giáo dục, đội ngũ giáo viên, cha mẹ học sinh và học sinh có đủ thời gian làm quen, chuẩn bị tâm thế và kiến thức cần thiết", văn bản nêu.

Do vậy, Sở GD-ĐT Sơn La cho biết, trên cơ sở tiếp thu các ý kiến nêu trên, sở xác định chưa tham mưu trình UBND tỉnh tổ chức bài thi thứ 3 theo hình thức bài thi tổ hợp trong kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10 THPT năm học 2026 - 2027, nhằm tiếp tục rà soát, điều chỉnh các nội dung, đánh giá tác động và lựa chọn thời điểm triển khai phù hợp hơn.

Sở yêu cầu các cơ sở giáo dục (đặc biệt là những đơn vị có cấp THCS) tiếp tục triển khai chương trình giáo dục, giảng dạy các môn học trong nhà trường bảo đảm đồng đều, hiệu quả, chất lượng, tránh dạy tủ và học tủ.

Trước đó, như Thanh Niên phản ánh, Sở GD-ĐT Sơn La công bố dự kiến tổ chức thi tuyển lớp 10 với 3 bài thi khiến dư luận sửng sốt.

Ngoài 2 môn bắt buộc là ngữ văn và toán, ngành giáo dục địa phương này dự kiến đưa vào kỳ thi hầu hết các môn học còn lại trong 1 bài thi tổ hợp gồm: lịch sử - địa lý, khoa học tự nhiên (vật lý, hóa học, sinh học, tiếng Anh).

Một phụ huynh có con học tại Trường THCS Lê Quý Đôn (P.Tô Hiệu, Sơn La) chia sẻ: nhiều năm gần đây Sơn La vẫn thi 3 môn là toán, văn, tiếng Anh để tuyển sinh vào lớp 10. Đầu năm học này, khi họp phụ huynh, giáo viên chủ nhiệm cũng đề nghị học sinh lớp 9 tập trung cho 3 môn thi này. Do vậy, học sinh và phụ huynh rất "sốc" khi Sở GD-ĐT dự kiến về số môn thi như vậy, thực chất là thi kiến thức của 8 môn.

Cũng theo vị phụ huynh này, việc dạy học các môn tích hợp lâu nay thực chất là dạy lẻ từng môn, nếu 1 giáo viên dạy cả mấy môn thì cũng không hiệu quả nhưng đến lúc thi thì lại làm bài thi tổ hợp, như vậy liệu có gây khó khăn cho học sinh hay không.

Hơn nữa, với thời gian 90 phút mà HS phải trả lời 80 câu hỏi của 6 môn học khác nhau là rất áp lực.

"Tôi thấy lãnh đạo Đảng, Nhà nước và Bộ GD-ĐT chỉ đạo phải giảm áp lực cho kỳ thi này, nhưng nếu thi theo dự kiến của Sở GD-ĐT Sơn La thì không những không giảm so với trước mà còn tăng áp lực hơn rất nhiều, đặc biệt với một tỉnh miền núi, học sinh đồng bào dân tộc rất nhiều như Sơn La", vị phụ huynh lo lắng.

Ông Đặng Tự Ân, Giám đốc Quỹ Hỗ trợ đổi mới giáo dục Việt Nam, cho rằng nếu tổ chức thi quá nhiều môn, nhà trường, giáo viên, học sinh và xã hội sẽ dễ tập trung vào mục tiêu học làm sao để đạt điểm số kỳ vọng, gây cản trở mục tiêu giáo dục toàn diện. Học sinh và giáo viên sẽ chỉ tập trung "học để thi", thay vì phát triển năng lực thực chất người học.