Sơn Tùng M-TP trở lại với 'Making my way'

Vừa qua, Sơn Tùng M-TP gây chú ý mạng xã hội với hình ảnh đầy bí ẩn chỉ với 3 ký tự M-M-W trên nền nước biển đen thẫm. Ngay lập tức, động thái của giọng ca Em của ngày hôm qua khiến dân mạng đồn đoán về dự án mới thời gian tới. Đúng như dự đoán của khán giả, đúng 20 giờ ngày 25.4, "lời giải" cho bức ảnh lạ chính thức được đưa ra.

Bức ảnh bí ẩn mà Sơn Tùng đăng tải khiến nhiều người tò mò, thu về gần 400.000 lượt yêu thích FBNV

Theo tiết lộ của ê kíp, M-M-W chính là viết tắt cho cụm từ Making my way - siêu dự án sẽ được công bố với đầy đủ thông tin ra mắt vào đúng 0 giờ ngày 5.5 tới. Đây là cột mốc đánh dấu cho chặng đường mới trong sự nghiệp của Sơn Tùng M-TP với khởi đầu là dự án mang tên Making my way.

Về tiêu đề Making my way (tạo lối đi riêng), Sơn Tùng M-TP một lần nữa mang đến cho khán giả sản phẩm với một trái tim yêu âm nhạc tràn đầy nhiệt huyết. Trong suốt hơn 10 năm hoạt động nghệ thuật, anh luôn không ngừng cống hiến hết mình cho nền âm nhạc Việt Nam. Không bao giờ đi vào "lối mòn" mà luôn khát khao sáng tạo và khám phá con đường riêng, Sơn Tùng M-TP đã tạo nên cho mình một bản thể khác biệt.

Sơn Tùng M-TP chính thức tái xuất làng nhạc Việt sau khoảng 1 năm vắng bóng FBNV

Như nam ca sĩ từng chia sẻ trước truyền thông: "Điều gì lặp đi lặp lại thì sẽ trở thành điều đương nhiên, mà đương nhiên, hiển nhiên rồi thì sẽ trở thành cái gì đó bình thường. Chính vì thế tôi đã có một quyết định. Đó chính là bước xuống khỏi "ngọn núi" mà tôi đã tạo nên và đi tìm một "ngọn núi khác" để leo lên và chinh phục". Making my way chính là sự bắt đầu cho hành trình chinh phục "ngọn núi" mới này.

Making my way là sản phẩm đầu tiên trong chuỗi siêu dự án mà Sơn Tùng M-TP sẽ lần lượt cho ra mắt trong năm 2023. Nam ca sĩ khẳng định bản thân sẽ tiếp tục cống hiến sự sáng tạo của mình dành cho âm nhạc, mang đến khán giả những sản phẩm chất lượng, đầu tư kỹ lưỡng để ấp ủ cho giấc mơ lớn của chính bản thân mình. Making my way sẽ phát hành trên các nền tảng Spotify, Apple Music, YouTube...