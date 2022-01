Son Ye Jin hóa nữ bác sĩ xinh đẹp, khí chất trong phim mới

Hôm 13.1, đài JTBC tung ra những hình ảnh đầu tiên của “chị đẹp” Son Ye Jin trong phim 39 (Thirty Nine). Minh tinh 40 tuổi hóa thân thành Cha Mi Jo - nữ bác sĩ da liễu ưu tú của một phòng khám ở Gangnam. Mi Jo là hình mẫu lý tưởng trong mắt nhiều người khi lớn lên trong gia đình êm ấm lại thành đạt, xinh đẹp, thông minh và biết quan tâm đến mọi người. Thế nhưng cuộc đời đầy ắp niềm vui của cô cũng chất chứa không ít nỗi buồn, sự tức giận và hối hận đồng thời phải đối mặt với những thử thách, biến cố mới.

Tạo hình của Son Ye Jin trong phim 39 nhận được phản hồi tích cực từ dân mạng. Nhân vật Cha Mi Jo do nữ diễn viên thủ vai toát lên vẻ ngây thơ, trong sáng và yêu đời trong khoảnh khắc nô đùa cùng đám trẻ. Trong hình ảnh khác, bạn gái Hyun Bin khoác lên mình chiếc áo blouse trắng, trở thành một bác sĩ xinh đẹp, thân thiện với nụ cười dịu dàng, ấm áp. Mỹ nhân 8X tỏa sáng ở hình cuối trong bộ cánh nền nã, thanh lịch làm nổi bật khí chất sang trọng và vẻ đẹp trang nhã của nhân vật. Bên dưới mục bình luận, khán giả dành nhiều lời khen có cánh cho Son Ye Jin và mong sớm gặp lại cô trong vai diễn mới.





Bên cạnh màn tái xuất của Son Ye Jin, 39 còn có sự tham gia của Jeon Mi Do và Kim Ji Hyun. Bộ ba diễn viên vào vai những người bạn lâu năm đều đang ở tuổi 39. Họ cùng đi qua những năm tháng tuổi trẻ êm đềm, rực rỡ cho đến lúc trưởng thành. Ba người can thiệp quyết liệt vào cuộc sống của nhau, đối mặt với nhiều biến cố nhưng cuối cùng tình bạn bền chặt của họ vẫn không thay đổi. Nói về tác phẩm mới, Son Ye Jin chia sẻ: “Tôi có thể đồng cảm với mọi thứ diễn ra trong bộ phim này và thật không may là tôi đã trải qua tuổi 39”. 39 dự kiến lên sóng từ ngày 16.2 tới.