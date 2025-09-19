Son Ye Jin kể nỗi bất an sau khi cưới Hyun Bin, sinh con

Nỗi bất an sau khi lập gia đình, sinh con

Thời gian qua, Son Ye Jin bận rộn với lịch trình quảng bá phim mới ẢNH: AFP

Sau thời gian lui về chuyên tâm xây dựng tổ ấm nhỏ với Hyun Bin, Son Ye Jin thu hút sự chú ý khi tái xuất điện ảnh với bộ phim No Other Choice của đạo diễn Park Chan Wook. Tác phẩm vừa có màn ra mắt ấn tượng tại Liên hoan phim Venice đồng thời được chọn chiếu mở màn Liên hoan phim Quốc tế Busan vừa diễn ra hôm 17.9.

Theo Star News, tại sự kiện thuộc khuôn khổ liên hoan phim, Son Ye Jin chia sẻ sự trở lại với điện ảnh lần này là một cơ hội hiếm có đồng thời bày tỏ niềm hạnh phúc, biết ơn khi nhận được vai diễn ấn tượng trong tác phẩm của đạo diễn Park Chan Wook, nhất là sau khi bản thân đã kết hôn, làm mẹ. Bạn đời của Hyun Bin thừa nhận: "Sau khi kết hôn và sinh con, tôi cảm thấy bất an, tự hỏi liệu mình có thể gặp lại khán giả bằng những tác phẩm thực sự đáng chú ý như trước đây hay không".

Minh tinh 43 tuổi cùng đoàn phim No Other Choice dự khai mạc Liên hoan phim Quốc tế Busan ẢNH: AFP

Sao phim Hạ cánh nơi anh trải lòng: "Thời thế đã thay đổi, nhiều diễn viên vẫn tiếp tục làm việc sau khi kết hôn, nhưng khi nghĩ về tương lai của mình với tư cách là một diễn viên, tôi không thể cho rằng mọi thứ sẽ giống như trước. Tôi có một cảm giác không chắc chắn. Tôi tự hỏi: liệu mình có thể vẫn đóng những vai lãng mạn không? liệu mọi người có tìm đến tôi không?".

Cô tiếp tục: "Nhưng khi nhìn vào con đường của những nữ diễn viên tiền bối như Youn Yuh Jung, Kim Hee Ae, Jeon Do Yeon và Kim Hye Soo, tôi nhận ra rằng tự nhiên cũng sẽ có một con đường dành cho tôi và một cách để tôi thể hiện diễn xuất của mình".

Son Ye Jin từng bất an vì sợ mất nhiều cơ hội trong sự nghiệp sau khi lập gia đình ẢNH: INSTAGRAM NV

Nhìn lại sự nghiệp diễn xuất không ngừng nghỉ của mình, Son Ye Jin tâm sự: "Tôi làm công việc này vì tham vọng và sức mạnh tinh thần. Tôi là kiểu người chạy hết mình, vấp ngã rồi lại đứng dậy. Tôi ngạc nhiên vì mình có thể tiếp tục. Diễn xuất rất đau đớn và tôi không thể tận hưởng nó, nhưng chính khát khao làm tốt đã đưa tôi đến được ngày hôm nay".

Mỹ nhân phim Hương mùa hè nói thêm: "Ở tuổi đôi mươi, tuổi trẻ của tôi chỉ được định nghĩa bằng công việc, tôi không sống để tận hưởng nó. Tuy nhiên, tôi biết ơn và may mắn vì những khoảnh khắc đó đã được lưu giữ nhờ diễn xuất. Đó là lý do tôi ở đây. Nếu có điều gì bạn muốn thử, bạn nên dốc hết sức mình. Cuối cùng, sẽ đến lúc tỏa sáng".

Son Ye Jin hạnh phúc bên Hyun Bin

Son Ye Jin luôn nhớ về khoảng thời gian đóng cặp cùng Hyun Bin trong Hạ cánh nơi anh ẢNH: TVN

Bên cạnh tác phẩm mới, Son Ye Jin nhận được câu hỏi về cuộc sống hôn nhân với tài tử Hyun Bin. Trong buổi giao lưu khán giả ở Liên hoan phim quốc tế Busan vào hôm 19.9, nữ diễn viên nhắc về kỷ niệm đóng cặp với Huyn Bin trong Hạ cánh nơi anh. Cô chia sẻ mỗi ngày quay phim cùng nhau đều hạnh phúc. Người đẹp cũng cho biết sau khi sinh con, trí nhớ có phần giảm sút, nhiều khoảnh khắc không còn rõ nét nhưng đôi lúc nhớ đến Thụy Sĩ, đến cảnh kết phim, hai nhân vật của họ gặp lại rồi ôm nhau. "Thỉnh thoảng tôi lại nhớ đến cảnh đó. Đó là khung cảnh không thể nào quên và Ri Jung Hyuk (nhân vật của Hyun Bin trong phim) thời điểm đó cũng vậy", minh tinh chia sẻ.

Sau khi kết hôn, Son Ye Jin và Hyun Bin ít nói chuyện công việc mà tập trung vun đắp cuộc sống riêng và dành thời gian cho con trai nhỏ. Nữ diễn viên có giai đoạn lui về chăm sóc tổ ấm nhỏ, ủng hộ bạn đời theo đuổi công việc diễn xuất. Ngược lại, Hyun Bin cũng thấu hiểu nỗi nhọc nhằn của vợ và trân trọng những hy sinh của cô với gia đình đồng thời ủng hộ bà xã trở lại với đam mê diễn xuất vì hiểu cô yêu công việc này ra sao.

Hyun Bin - Son Ye Jin kết hôn hồi 2022 và có một con trai hiện gần 3 tuổi. Cặp đôi tận hưởng cuộc hôn nhân hạnh phúc và kín tiếng ẢNH: INSTAGRAM NV

Thời điểm Son Ye Jin quay No Other Choice, Hyun Bin âm thầm gửi một xe tải cà phê đến phim trường nơi người đẹp đang làm việc. "Thật bất ngờ, đây là dự án đầu tiên của cô ấy sau khi kết hôn. Hơn nữa, cô ấy đang làm việc với một ê kíp tuyệt vời. Tôi đã gửi nó dưới tên con trai chúng tôi", sao phim Khu vườn bí mật từng chia sẻ trên chương trình You Quiz on the Block.

Tài tử 8X cũng chia sẻ về sự trở lại của vợ: "Chắc hẳn cô ấy rất muốn được diễn xuất trở lại sau ngần ấy thời gian. Xem tôi diễn xuất có lẽ đã khiến cô ấy càng muốn làm điều đó hơn. Nhưng với tư cách là một người mẹ, cô ấy có những việc cần phải lo liệu, nên cô ấy đã kiên nhẫn chịu đựng. Tôi cảm thấy hơi chạnh lòng vì điều đó. Nhìn thấy cô ấy hào hứng với dự án này khiến tôi càng thấy vui hơn".

Hyun Bin tiết lộ khi không quay phim, anh cố gắng dành nhiều thời gian nhất có thể cho vợ và con trai. Tài tử từng chia sẻ: "Chúng tôi thường ra ngoài đi dạo và chơi ở khu vui chơi. Khi ở nhà, tôi làm mọi việc. Tôi cũng đọc truyện cho con nghe, nhưng tôi nghĩ vợ tôi làm tốt hơn".