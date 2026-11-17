TS Nguyễn Tiến Mạnh - Hiệu trưởng Sonadezi College chia sẻ trong Tọa đàm “Đào tạo nguồn nhân lực cho Sân bay quốc tế Long Thành” do Báo Thanh Niên tổ chức ẢNH: NHẬT THỊNH

Mô hình đào tạo kép

Trong bối cảnh thị trường lao động không ngừng thay đổi dưới tác động của công nghệ, chuyển đổi số và yêu cầu ngày càng cao về chất lượng nhân lực, giáo dục nghề nghiệp đang đứng trước yêu cầu đổi mới mạnh mẽ. Doanh nghiệp không còn đơn thuần là nơi tiếp nhận SV thực tập mà còn trở thành một chủ thể đồng hành, tham gia vào quá trình đào tạo và phát triển năng lực nghề nghiệp cho người học. Đây cũng là hướng tiếp cận mà Trường Cao đẳng Công nghệ và Quản trị Sonadezi (Sonadezi College) đang từng bước thúc đẩy thông qua hệ sinh thái kết nối với hơn 100 doanh nghiệp (DN) mỗi năm, hướng đến mục tiêu đào tạo nguồn nhân lực có chất lượng, thích ứng nhanh với môi trường làm việc thực tế.

Vận dụng mô hình đào tạo kép, gắn kết nhà trường với DN trong đào tạo nguồn nhân lực, Sonadezi College đã tham khảo kinh nghiệm từ mô hình đào tạo nghề kép của CHLB Đức, phát triển phương thức đào tạo gắn kết chặt chẽ giữa nhà trường với DN. Trong đó, hai bên cùng tham gia vào quá trình hình thành kiến thức, kỹ năng và thái độ nghề nghiệp cho SV.

Lãnh đạo Trường Cao đẳng Sonadezi tiếp nhận học bổng từ doanh nghiệp ẢNH: H.D

Trong đó, Sonadezi College đảm nhiệm vai trò trang bị kiến thức nền tảng, chuyên môn và phương pháp học tập; doanh nghiệp tham gia góp ý chương trình, hỗ trợ thực hành, hướng dẫn SV tiếp cận quy trình sản xuất, công nghệ, tiêu chuẩn chất lượng và văn hóa làm việc. Sự phối hợp này giúp nội dung đào tạo từng bước tiệm cận yêu cầu thực tế của thị trường lao động.

Từ lý thuyết đến năng lực thực chiến

Vận dụng kinh nghiệm từ mô hình đào tạo nghề kép của CHLB Đức, Sonadezi College hướng đến cách tiếp cận đào tạo tăng cường thực hành, trong đó có thể định hướng phân bổ khoảng 40% thời lượng cho kiến thức lý thuyết, nền tảng chuyên môn tại trường và 60% cho thực hành, thực tập, trải nghiệm công việc tại doanh nghiệp. Tỷ lệ này là định hướng tổ chức đào tạo, có thể được điều chỉnh phù hợp với đặc thù từng ngành và chương trình học.

Điểm khác biệt quan trọng nằm ở việc đưa trải nghiệm doanh nghiệp trở thành một phần có chủ đích trong quá trình học tập. SV không chỉ quan sát mà còn được tiếp cận công việc, thực hành theo quy trình và từng bước làm quen với yêu cầu của vị trí nghề nghiệp tương lai.

Chẳng hạn, SV nhóm ngành Kỹ thuật - Công nghệ có cơ hội tiếp cận môi trường sản xuất tại các doanh nghiệp FDI, làm quen với máy móc, thiết bị và quy trình công nghệ từ cơ bản đến nâng cao. SV ngành Công nghệ kỹ thuật da giày và Công nghệ may được tìm hiểu hoạt động tại nhà máy, xưởng sản xuất và các quy trình chuyên môn hiện đại. Trong khi đó, SV khối ngành Quản trị và Dịch vụ có điều kiện trải nghiệm quy trình phục vụ, vận hành và chăm sóc khách hàng; SV các ngành Ngôn ngữ được rèn luyện kỹ năng giao tiếp, sử dụng ngoại ngữ trong môi trường doanh nghiệp.

Sinh viên tham gia chương trình thực tập tại doanh nghiệp ẢNH: H.D

Thông qua những trải nghiệm này, kiến thức trên giảng đường được chuyển hóa thành kỹ năng thực tế. SV hiểu rõ hơn yêu cầu công việc, rèn luyện khả năng phối hợp, xử lý tình huống, kỷ luật lao động và tác phong chuyên nghiệp.

Mô hình đào tạo kép còn tạo ra sự bổ trợ nguồn lực giữa hai bên. Nhà trường tập trung vào nền tảng sư phạm và chuyên môn; doanh nghiệp đóng góp môi trường sản xuất, kinh doanh, dịch vụ cùng hệ thống máy móc, công nghệ và kinh nghiệm thực tiễn. Đây là cách tiếp cận giúp nâng cao chất lượng đào tạo, đồng thời tạo ra những giá trị thiết thực cho cả người học và đơn vị sử dụng lao động.

Khi doanh nghiệp tham gia sâu hơn vào quá trình đào tạo, SV có cơ hội tiếp xúc sớm với môi trường lao động, hiểu rõ yêu cầu của từng vị trí việc làm và chủ động hoàn thiện những năng lực còn thiếu. Đồng thời, doanh nghiệp có thể trực tiếp hướng dẫn, đánh giá và nhận diện những nhân sự tiềm năng ngay từ khi các em còn đang học tập tại trường.

TS Nguyễn Tiến Mạnh, Hiệu trưởng Sonadezi College, nhấn mạnh: "Đầu ra cho SV không chỉ là tấm bằng tốt nghiệp, mà là năng lực làm việc thực chất và cơ hội phát triển nghề nghiệp bền vững. Học tại trường, trưởng thành từ doanh nghiệp - đó chính là giá trị mà định hướng đào tạo kép mà Sonadezi College kiên trì theo đuổi".