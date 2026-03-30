Sống bất an trong vùng xói lở

Cụ Hồ Đắc Lỵ (87 tuổi) vẫn chưa thể quên khoảnh khắc thoát chết trong trận lũ lớn ngày 27.10.2025. Nhà cụ nằm ở thượng nguồn sông Bù Lu, gần chân đập hồ chứa nước Thủy Yên - khu vực thường xuyên chịu tác động của dòng nước xiết mỗi khi hồ điều tiết lũ. Hôm đó, khoảng 15 giờ 30, tưởng nước đã rút, cụ Lỵ từ nơi an toàn trở về nhà. Khi lội qua dòng nước, cụ bị cuốn trôi. May mắn, cụ bám được vào cây bưởi trong vườn nhà hàng xóm. Phát hiện sự việc, ông Mai Xuân Toản (ở cùng xã) nhanh chóng dùng sào tre kéo cụ vào.

Khoảnh khắc cụ Hồ Đắc Lỵ được ông Mai Xuân Toản cứu trong dòng nước lũ chiều 27.10.2025 ẢNH: ĐÌNH TOÀN

Đây không phải lần đầu người dân gần hồ Thủy Yên gặp tình huống nguy hiểm như vậy. Tình trạng sạt lở ven sông Bù Lu ở nhiều thôn của xã Chân Mây - Lăng Cô đã được cơ quan chức năng ghi nhận, cảnh báo, nhưng có 5 hộ dân với khoảng 20 nhân khẩu ở xóm gần chân đập hồ chứa nước Thủy Yên vẫn phải đối mặt với nguy hiểm. Khu xóm nhỏ này có nhiều người già yếu, bệnh tật và trẻ em.

Nằm ở hạ lưu chân đập hồ Thủy Yên, tình trạng xói lở càng nghiêm trọng hơn từ năm 2021, khi một đoạn bờ tre được xem như lá chắn tự nhiên bảo vệ xóm nhỏ bị đào bỏ trong quá trình thi công kè sông Bù Lu. Từ đó đến nay, nhiều vị trí bờ sông bị khoét sâu, có nhà xuất hiện vết nứt, nguy cơ đổ sập.

Kè sông Bù Lu đoạn gần chân đập hồ chứa nước Thủy Yên bị xói lở, hư hỏng ẢNH: ĐÌNH TOÀN

Trước thực trạng này, từ năm 2020 đến nay, các hộ dân đã nhiều lần gửi đơn kiến nghị đến chính quyền địa phương xin được di dời đến nơi an toàn. UBND H.Phú Lộc (cũ) từng kiểm tra, ghi nhận nhưng việc bố trí tái định cư vẫn chưa được triển khai. Cuối năm 2025, UBND xã Chân Mây - Lăng Cô, Sở NN-MT TP.Huế cũng đã kiểm tra hiện trạng và kiến nghị cấp trên di dời người dân khỏi vùng nguy hiểm.

Mong sớm được bố trí nơi ở mới

Theo công văn của Sở NN-MT báo cáo UBND TP.Huế ngày 29.12.2025, có 5 hộ dân đang sống cách đuôi tràn hồ Thủy Yên khoảng 600 m về phía hạ lưu dọc bờ sông Bù Lu, khu vực thường chịu tác động mạnh của dòng chảy mùa lũ. "Đặc biệt, trong đợt mưa lớn từ ngày 25.10 đến 3.11.2025, nước dâng cao khiến các hộ dân bị cô lập, việc tiếp cận cứu trợ gặp nhiều khó khăn. Nhiều đoạn kè chống sạt lở đã xuống cấp, xuất hiện các hốc xói sâu dưới chân kè, tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn lâu dài", báo cáo của Sở NN-MT nêu.

Sở NN-MT kiến nghị UBND TP.Huế chỉ đạo UBND xã Chân Mây - Lăng Cô phối hợp các đơn vị liên quan khẩn trương triển khai phương án ổn định dân cư tập trung cho các hộ dân vùng nguy cơ thiên tai. Phương án được thống nhất là di dời các hộ dân đến khu tái định cư tại xã Lộc Thủy (trước đây) do H.Phú Lộc (cũ) từng xây dựng. Tuy nhiên, đã nhiều tháng trôi qua, công tác này vẫn chưa tiến triển khiến người dân thấp thỏm lo âu, khi mưa to và lũ ống có thể xảy ra bất cứ lúc nào.

Ông Mai Xuân Toản, đại diện các hộ dân, cho biết các hộ sẵn sàng bàn giao đất để Nhà nước thu hồi và chuyển sang nơi ở mới vì an toàn. "Người dân chỉ mong được hỗ trợ chi phí di dời tài sản, cây cối, hoa màu và sớm bố trí nơi ở mới để ổn định cuộc sống", ông Toản nói.

Nhà ông Mai Xuân Từ bị nước lũ gây xói lở, nứt tường ẢNH: ĐÌNH TOÀN

Thực tế cho thấy việc chậm di dời không chỉ khiến người dân tiếp tục đối mặt với nguy hiểm mà còn có thể làm gia tăng thiệt hại nếu xảy ra thiên tai. Trong bối cảnh biến đổi khí hậu khiến mưa lũ ngày càng cực đoan, việc chủ động di dời dân cư khỏi vùng xung yếu là giải pháp căn cơ nhằm bảo vệ tính mạng và tài sản của người dân.