Sáng 7.11, sau cơn bão số 13, hàng loạt nhà hàng, quán nhậu ở bãi biển Đề, xã Đề Gi, tỉnh Gia Lai, trước đây thuộc tỉnh Bình Định gần như bị san bằng.

Khắp nơi đều là cảnh tượng đổ vỡ, ngổn ngang. Cây cối ngã đổ, khung sắt, mái tôn bị bẻ gãy, nhà cửa tốc mái...

Rừng dương từng là điểm nhấn của bãi biển với những thân cây cổ thụ cao hàng chục mét giờ đây tan hoang trong bão. Những thân cây lớn ngã rạp, bị bão nhổ lên rồi đánh vào bờ.

Sóng biển đánh sập hàng loạt căn nhà bên biển Đề Gi

Những người chủ quán cố gắng nhặt nhạnh chút đồ đạc bị cát vùi. Một số người dân cho biết, khu rừng dương này trước đây có hàng chục nhà hàng, quán ăn. Sau cơn bão tất cả đều bị tốc mái, bị đánh sập hoặc cát vùi. Hiện vẫn chưa có thông kê thiệt hại chính thức. Tuy nhiên theo người dân tại đây, mỗi nhà hàng, quán ăn thiệt hại từ 500 triệu đến hơn 1 tỉ đồng.

Ngoài ra, vào tối 6.11, khi cơn bão đang hoành hoành, tại đầm Đề Gi, bão Kalmaegi khiến triều cường dâng cao, sóng lớn cuốn trôi nhiều tàu cá của ngư dân đang neo đậu. Theo người dân, đã có 4 tàu bị sóng đánh bật khỏi vị trí neo, trong đó có ít nhất một tàu bị đánh chìm giữa đầm.