‘Sống chất cùng Dai-ichi Life Việt Nam’: Cơ hội gia tăng bảo vệ, ưu đãi hấp dẫn

Bảo vệ tối ưu - Nhận quà hấp dẫn

Với mong muốn đồng hành cùng khách hàng trong việc chủ động xây dựng kế hoạch tài chính dài hạn và gia tăng lớp bảo vệ cho bản thân và gia đình, Dai-ichi Life Việt Nam phối hợp cùng các đối tác thuộc Kênh phân phối mở rộng triển khai chương trình khuyến mại "Sống chất cùng Dai-ichi Life Việt Nam" trên phạm vi toàn quốc.

Đây là lần đầu tiên Dai-ichi Life Việt Nam triển khai chương trình khuyến mại quy mô lớn với tổng giá trị quà tặng dự kiến lên đến hơn 22,6 tỉ đồng, áp dụng từ ngày 11.3.2026 đến hết 31.5.2026 và là một trong các hoạt động nổi bật tri ân khách hàng của công ty, khẳng định cho nỗ lực không ngừng của công ty trong việc gia tăng giá trị cộng thêm, mang đến sự an tâm cho khách hàng ngay từ bước khởi đầu.

Tham gia dễ dàng - Ưu đãi trực tiếp vào phí bảo hiểm

Chương trình dành cho khách hàng cá nhân tham gia hợp đồng bảo hiểm nhân thọ với sản phẩm chính An Lộc Tích Lũy Thịnh Vượng cùng các sản phẩm bán kèm, được phân phối qua mạng lưới đối tác thuộc Kênh phân phối mở rộng như Sacombank, SHB, Bac A Bank, LPBank, ABBank, Vietnam Post, Công ty Cổ phần Tư vấn đầu tư và Quản lý tài sản (FIDT) và Shin Kong Vietnam, đồng thời đáp ứng đầy đủ tất cả điều kiện chương trình.

Cơ cấu quà tặng cực kỳ hấp dẫn, giúp tối ưu hóa chi phí bảo vệ năm đầu tiên:

Tặng ngay 10% tổng phí bảo hiểm năm đầu: khi tham gia Hợp đồng bảo hiểm có 02 (hai) Sản phẩm bán kèm.

khi tham gia Hợp đồng bảo hiểm có 02 (hai) Sản phẩm bán kèm. Tặng ngay 15% tổng phí bảo hiểm năm đầu: khi tham gia Hợp đồng bảo hiểm có 03 (ba) Sản phẩm bán kèm.

Hãy để mỗi kế hoạch tài chính của bạn trở nên "chất" hơn với lớp bảo vệ toàn diện và ưu đãi phí đặc biệt này. Thông tin chi tiết chương trình, khách hàng có thể truy cập TẠI ĐÂY, hoặc liên hệ Trung tâm dịch vụ khách hàng để được hỗ trợ: (028) 3810 0888 - bấm phím 1.

Với triết lý kinh doanh "Khách hàng là trên hết", song hành cùng sứ mệnh bảo vệ tài chính nhằm đảm bảo cuộc sống bình an và tương lai hạnh phúc cho khách hàng và gia đình, Dai-ichi Life Việt Nam luôn nỗ lực mang đến nhiều giá trị cộng thêm thiết thực cho khách hàng thông qua các hoạt động và chương trình tri ân xuyên suốt.

Tiên phong đổi mới, lan tỏa giá trị bền vững cho cộng đồng

Trong năm 2025, Dai-ichi Life Việt Nam là doanh nghiệp bảo hiểm nhân thọ tiên phong hoàn thiện danh mục sản phẩm thế hệ mới, tạo tiền đề vững chắc cho giai đoạn chuyển mình của thị trường. Song song đó, công ty nỗ lực đẩy mạnh chuyển đổi số, mở rộng hệ sinh thái Chăm sóc sức khỏe & hạnh phúc nhằm mang đến trải nghiệm hiện đại và thân thiện hơn cho khách hàng.

Song hành cùng hoạt động kinh doanh hiệu quả, Dai-ichi Life Việt Nam luôn dành nhiều tâm huyết, thực hiện tốt trách nhiệm xã hội doanh nghiệp. Thông qua Quỹ "Vì cuộc sống tươi đẹp", công ty đã tiên phong khởi xướng nhiều chương trình và sáng kiến hỗ trợ cộng đồng ý nghĩa với tổng số tiền đóng góp lên đến hơn 88 tỉ đồng xuyên suốt bốn lĩnh vực: giáo dục, sức khỏe y tế, môi trường và từ thiện xã hội trong hơn 19 năm hình thành và phát triển tại Việt Nam.