Sóng gió nhà Beckham thành tâm điểm thảo luận toàn cầu

Beckham: Từ biểu tượng gia đình hoàn hảo đến tâm bão dư luận

Những ngày gần đây, từ khóa “Beckham” bất ngờ ghi nhận mức độ quan tâm tăng vọt trên các công cụ tìm kiếm, phản ánh làn sóng tò mò mạnh mẽ của công chúng xoay quanh câu chuyện gia đình nổi tiếng bậc nhất làng thể thao - giải trí thế giới. Theo các bảng tổng hợp xu hướng tìm kiếm quốc tế trong tháng 1.2026, nhóm từ khóa liên quan đến gia đình Beckham liên tục xuất hiện trong danh sách những nội dung được tra cứu nhiều nhất trên Google, cho thấy sức nóng của ồn ào lần này.

Tờ Harper’s Bazaar nhận định lùm xùm nội bộ của gia đình Beckham đã “khiến internet dậy sóng”, thu hút lượng lớn độc giả theo dõi từng chi tiết nhỏ trong mối quan hệ giữa Victoria Beckham, con trai Brooklyn Beckham và con dâu Nicola Peltz. Google News cũng ghi nhận mật độ dày đặc các bài viết liên quan đến gia đình Beckham trong thời gian ngắn, từ các phân tích đời tư cho đến góc nhìn văn hóa - xã hội về một “gia đình biểu tượng” luôn sống dưới áp lực công chúng. Điều này lý giải vì sao chỉ cần gõ từ khóa “Beckham”, người dùng có thể tiếp cận hàng loạt bài báo, video và bình luận phân tích từ nhiều quốc gia khác nhau.

Gia đình nhà Beckham trong lần hiếm hoi xuất hiện cùng nhau ẢNH: A.P

Vụ việc châm ngòi khi Brooklyn Peltz Beckham, con trai cả của David Beckham và Victoria Beckham, lần đầu công khai mâu thuẫn gia đình, cáo buộc cha mẹ kiểm soát và tìm cách phá hoại cuộc hôn nhân của anh với vợ là Nicola Peltz. Trên Instagram, Brooklyn cho biết không còn mong muốn hòa giải, đồng thời nói cha mẹ nhiều năm đặt “thương hiệu gia đình” lên trên các mối quan hệ cá nhân, tung thông tin sai lệch để giữ hình ảnh hoàn hảo trước công chúng. Anh cũng tiết lộ từng bị gây áp lực ký từ bỏ quyền sử dụng tên tuổi nhưng đã từ chối.

Ngày 20.1, trả lời CNBC bên lề Diễn đàn Kinh tế Thế giới tại Davos (Thụy Sĩ), David Beckham không bình luận trực tiếp, chỉ cho rằng trẻ em cần được phép mắc sai lầm trên mạng xã hội. Vụ việc nhanh chóng gây xôn xao dư luận quốc tế, với nhiều ý kiến trái chiều xoay quanh mâu thuẫn thế hệ và áp lực của gia đình nổi tiếng.