Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Theo dõi báo trên
Youtube Facebook Tiktok Zalo
Quảng cáo Đặt báo
Đóng menu
Chào ngày mới Tin 24h Tin thị trường Tin 360
Video Magazine
Tiện ích Bạn cần biết Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Sóng gió nhà Beckham thành tâm điểm thảo luận toàn cầu
Video Giải trí

Sóng gió nhà Beckham thành tâm điểm thảo luận toàn cầu

Diệu Tú
Diệu Tú
23/01/2026 08:00 GMT+7

Tin tức về việc Brooklyn Beckham công khai 'tuyên chiến' với cha mẹ và cân nhắc viết hồi ký phơi bày sự thật đã tạo nên một làn sóng càn quét khắp các nền tảng mạng xã hội từ X (Twitter), TikTok đến Reddit. Với hàng chục triệu lượt thảo luận trên các diễn đàn quốc tế, sự việc này không còn là chuyện riêng của một gia đình mà đã trở thành một hiện tượng truyền thông đầu năm 2026.

Beckham: Từ biểu tượng gia đình hoàn hảo đến tâm bão dư luận

Những ngày gần đây, từ khóa “Beckham” bất ngờ ghi nhận mức độ quan tâm tăng vọt trên các công cụ tìm kiếm, phản ánh làn sóng tò mò mạnh mẽ của công chúng xoay quanh câu chuyện gia đình nổi tiếng bậc nhất làng thể thao - giải trí thế giới. Theo các bảng tổng hợp xu hướng tìm kiếm quốc tế trong tháng 1.2026, nhóm từ khóa liên quan đến gia đình Beckham liên tục xuất hiện trong danh sách những nội dung được tra cứu nhiều nhất trên Google, cho thấy sức nóng của ồn ào lần này.

Tờ Harper’s Bazaar nhận định lùm xùm nội bộ của gia đình Beckham đã “khiến internet dậy sóng”, thu hút lượng lớn độc giả theo dõi từng chi tiết nhỏ trong mối quan hệ giữa Victoria Beckham, con trai Brooklyn Beckham và con dâu Nicola Peltz. Google News cũng ghi nhận mật độ dày đặc các bài viết liên quan đến gia đình Beckham trong thời gian ngắn, từ các phân tích đời tư cho đến góc nhìn văn hóa - xã hội về một “gia đình biểu tượng” luôn sống dưới áp lực công chúng. Điều này lý giải vì sao chỉ cần gõ từ khóa “Beckham”, người dùng có thể tiếp cận hàng loạt bài báo, video và bình luận phân tích từ nhiều quốc gia khác nhau.

'Cơn địa chấn' mang tên Beckham: - Ảnh 1.

Gia đình nhà Beckham trong lần hiếm hoi xuất hiện cùng nhau

ẢNH: A.P

Vụ việc châm ngòi khi Brooklyn Peltz Beckham, con trai cả của David Beckham và Victoria Beckham, lần đầu công khai mâu thuẫn gia đình, cáo buộc cha mẹ kiểm soát và tìm cách phá hoại cuộc hôn nhân của anh với vợ là Nicola Peltz. Trên Instagram, Brooklyn cho biết không còn mong muốn hòa giải, đồng thời nói cha mẹ nhiều năm đặt “thương hiệu gia đình” lên trên các mối quan hệ cá nhân, tung thông tin sai lệch để giữ hình ảnh hoàn hảo trước công chúng. Anh cũng tiết lộ từng bị gây áp lực ký từ bỏ quyền sử dụng tên tuổi nhưng đã từ chối.

Ngày 20.1, trả lời CNBC bên lề Diễn đàn Kinh tế Thế giới tại Davos (Thụy Sĩ), David Beckham không bình luận trực tiếp, chỉ cho rằng trẻ em cần được phép mắc sai lầm trên mạng xã hội. Vụ việc nhanh chóng gây xôn xao dư luận quốc tế, với nhiều ý kiến trái chiều xoay quanh mâu thuẫn thế hệ và áp lực của gia đình nổi tiếng.

Tin liên quan

David Beckham 'bán mình' với giá 390 ngàn USD

David Beckham 'bán mình' với giá 390 ngàn USD

Danh thủ David Beckham đã rao bán chính mình, hoặc chí ít là cơ hội được đá bóng cùng anh, với giá 390 ngàn đô la Mỹ, trong khuôn khổ Liên hoan phim Cannes.

Khám phá thêm chủ đề

Beckham David Beckham Brooklyn gia đình beckham giải trí gia đình sao
Chính trị Thời sự Thế giới Kinh tế
Đời sống Sức khoẻ Giới trẻ Giáo dục
Du lịch Văn hoá Giải trí Thể thao
Công nghệ Xe Thời trang trẻ Video
Bạn đọc Rao vặt
Đặt báo Quảng cáo RSS Tòa soạn Chính sách bảo mật

Hotline

0906 645 777

Liên hệ quảng cáo

0908 780 404

Tổng biên tập: Nguyễn Ngọc Toàn

Phó tổng biên tập: Hải Thành

Phó tổng biên tập: Lâm Hiếu Dũng

Phó tổng biên tập: Trần Việt Hưng

Tổng thư ký tòa soạn: Đức Trung

Giấy phép xuất bản số 110/GP - BTTTT cấp ngày 24.3.2020 © 2003-2026 Bản quyền thuộc về Báo Thanh Niên. Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản. Chứng nhận tín nhiệm mạng
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bình luận (0)

Gửi bình luận
Xem thêm bình luận