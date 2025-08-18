‘Song hành y tế’ – cánh tay nối dài hỗ trợ điều trị bệnh hiểm nghèo

Từ tuyệt vọng tới ngập tràn hy vọng

Năm 2022, cơn đột quỵ đến bất ngờ đảo lộn hoàn toàn cuộc sống của anh Đặng Đức Thái (P. Xuân Đỉnh, Hà Nội). Từ một người khỏe mạnh, anh như bị rơi vào "vực thẳm" bởi sức khỏe giảm sút nghiêm trọng, việc đi lại, sinh hoạt bình thường cũng thành trở ngại lớn. Dù đã kiên trì điều trị tại nhiều bệnh viện trong nước, tình trạng của anh Thái vẫn chưa có nhiều chuyển biến tích cực.

"Sức khỏe ngày một yếu đi. Nhiều lúc tôi khá tuyệt vọng bởi cảm thấy bản thân vô dụng, trở thành gánh nặng của gia đình", anh Thái bộc bạch.

Gần 1 năm từ khi sử dụng dịch vụ “Song hành y tế”, sức khỏe thể chất và tinh thần của anh Đặng Đức Thái đã có những cải thiện rõ rệt ẢNH: TUẤN MINH

Tuy nhiên, vào giữa tháng 8 năm 2024, khi tìm hiểu, theo dõi trường hợp của anh Thái, chị Bích Ngọc - tư vấn viên của AIA Việt Nam - đã chủ động liên hệ, giới thiệu và hỗ trợ anh đăng ký tham gia dịch vụ "Song hành y tế" trong sản phẩm bảo hiểm mà anh đã tham gia. Kể từ đó, anh Thái bắt đầu được kết nối với đội ngũ y bác sỹ quốc tế hàng đầu, là các chuyên gia đầu ngành về chuyên khoa thần kinh tư vấn về mặt y khoa, đưa ra lộ trình, phác đồ điều trị phù hợp.

"Thông thường, để được sử dụng dịch vụ tư vấn y khoa quốc tế như vậy, nhiều người phải bỏ ra một khoản chi phí lớn, nhưng tôi không phải trả thêm chi phí gì. Tôi thường xuyên được các y, bác sỹ gọi điện hỏi han, động viên kiên trì tập vật lý trị liệu. Chỉ khoảng 3 - 4 tháng sau, sức khỏe của tôi đã có những cải thiện rõ rệt. Giờ đây, thậm chí tôi đã có thể đọ tay với cậu con trai đang học đại học năm thứ hai", anh Thái hồ hởi chia sẻ. "Có những lúc nhà nấu ăn, thiếu một số loại gia vị, tôi có thể phụ vợ con đi mua. Điều tưởng như đơn giản ấy với tôi là cả quá trình tập luyện, cố gắng, kiên trì và cảm giác được đồng hành. Tôi thấy mình có ích hơn trong ngôi nhà của mình", anh Thái chia sẻ thêm.

Trong đợt đánh giá tổng quát tình trạng sức khỏe hồi tháng 6 năm 2025, cả gia đình anh Thái như vỡ òa hạnh phúc khi các chuyên gia đưa ra kết luận, nếu kiên trì điều trị, anh Thái có thể phục hồi hoàn toàn trong vòng 10 năm tới.

Gia đình anh Đặng Đức Thái đang tràn đầy hy vọng vào việc anh có thể hoàn toàn phục hồi trong khoảng 10 năm tới ẢNH: TUẤN MINH

"Chỉ vài năm mà tôi trải qua đủ xúc cảm, từ sự sụp đổ, tuyệt vọng tới đầy hy vọng. Hiện tại tôi thực sự rất vui, cảm giác như bản thân được tái sinh. 10 năm nữa tôi mới 56 tuổi, vẫn còn trẻ, còn nhiều dự định trong cuộc sống", anh Thái xúc động nói.

“Song hành y tế” - Đồng hành trong điều trị ung thư và bệnh hiểm nghèo

Là người luôn sát cánh cùng anh Thái trong suốt quá trình điều trị, chị Nhung, vợ anh Thái, cho biết, dù các thành viên trong gia đình tham gia nhiều hợp đồng bảo hiểm nhân thọ của AIA Việt Nam, song ban đầu chị không hề nghĩ tới dịch vụ "Song hành y tế", chỉ quan tâm đến sản phẩm bảo hiểm chăm sóc sức khỏe. May mắn, phía AIA Việt Nam rất nhiệt tình, chủ động tập hợp hồ sơ cần thiết giúp anh Thái nhanh chóng bắt đầu sử dụng dịch vụ và được tiếp cận với những phác đồ điều trị tốt nhất từ các y, bác sĩ, chuyên gia đầu ngành.

"Giai đoạn đầu bị bệnh, chồng tôi rất chán nản, gần như buông xuôi. Gia đình tôi thời gian đó rất ngột ngạt. Có những ngày đi làm về thật sự tôi tĩnh lại, lặng rơi nước mắt, tại sao biến cố ấy lại đến với gia đình tôi, chồng tôi còn trẻ. Nhưng chỉ sau vài tháng, với sự đồng hành của các bác sỹ chuyên ngành thần kinh học và y học cấp cứu thuộc đội ngũ chuyên gia quốc tế của "Song hành y tế" đã bổ sung thêm hướng tiếp cận, giúp sức khỏe và tinh thần của anh ấy cải thiện rõ rệt. Gia đình đang tràn đầy hy vọng vào việc anh Thái có thể hồi phục hoàn toàn", chị Nhung nói. Cuộc sống của gia đình tôi mỗi ngày là 1 niềm vui, như cái cây đang phát triển lại.

"Song hành y tế" thực sự là người bạn đồng hành

Tương tự anh Thái, chị Nguyễn Thanh Hằng (sinh năm 1961, Lạng Sơn), khách hàng gắn bó với AIA Việt Nam từ năm 2014, cũng từng bước vượt qua căn bệnh ung thư tuyến giáp cùng với sự đồng hành của dịch vụ "Song hành y tế".

Tháng 9.2024, chị Hằng phát hiện mắc ung thư tuyến giáp thể nhú. Đây là giai đoạn khó khăn và nhiều cảm xúc nhất trong cuộc đời chị, ngổn ngang trăm mối giữa những băn khoăn: đâu là hướng điều trị phù hợp nhất, làm sao hiểu rõ các chỉ số và lựa chọn phương án tối ưu?

"Tôi lựa chọn tham gia sản phẩm bảo hiểm có tích hợp dịch vụ "Song hành y tế" của AIA Việt Nam. Nhờ đó, tôi được kết nối với bác sĩ chuyên khoa tuyến giáp quốc tế qua email và video call. Bác sĩ tận tình giải thích, phân tích từng chỉ số xét nghiệm, đưa ra phác đồ điều trị rõ ràng, giúp tôi hiểu rõ về tình trạng bệnh cũng như đề xuất các phương án điều trị phù hợp nhất", chị Hằng chia sẻ.

Từ một người lo lắng, hoang mang, chị Hằng trở nên an tâm hơn, lấy lại niềm tin khi biết rằng mình đang được điều trị đúng hướng, với đội ngũ bác sĩ giỏi, chuyên môn cao.

Sức khỏe của chị Nguyễn Thanh Hằng hồi phục nhanh chóng và chị vẫn duy trì thói quen đi bộ mỗi ngày để tăng cường sức khỏe ẢNH: NVCC

Tiến hành phẫu thuật vào tháng 10 năm 2024, sức khỏe của chị Hằng hồi phục nhanh chóng, chỉ sau 1 tháng, gần như trở lại trạng thái bình thường. Thậm chí, chị vẫn duy trì thói quen đi bộ 3 km mỗi ngày, như một phần trong lối sống khỏe mà AIA Việt Nam và chương trình Vitality khuyến khích.

"Không chỉ hỗ trợ về mặt y khoa, với "Song hành y tế", từ khi bắt đầu điều trị đến khi kết thúc, tôi luôn nhận được sự quan tâm, hỏi han, chia sẻ tận tình từ bác sĩ, khiến tôi cảm thấy như có một người bạn tâm giao bên cạnh. Với tôi, đây không đơn thuần là một dịch vụ y tế, mà là người bạn đồng hành thực sự, vừa tận tâm, vừa hiệu quả, nhân văn", chị Hằng nói.