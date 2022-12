Song Hye Kyo bị tát sưng mặt, gặp khó khăn khi đóng ‘The Glory’

Hôm 20.12, ê kíp bộ phim The Glory (tựa Việt: Vinh quang trong thù hận) có buổi ra mắt giới truyền thông tại Hàn Quốc. Là nữ chính của tác phẩm, Song Hye Kyo trở thành tâm điểm ngay khi xuất hiện. Nữ diễn viên tỏa sáng với nhan sắc rạng rỡ và phong cách thời trang thanh lịch nhưng không kém phần cá tính.

Chia sẻ với báo chí, Song Hye Kyo cho hay vai Moon Dong Eun là kiểu nhân vật mà cô luôn khao khát được diễn. Tuy nhiên, quá trình để người đẹp 41 tuổi hóa thân thành Moon Dong Eun trong một bộ phim báo thù u tối như The Glory không hề dễ dàng.

Song Hye Kyo thừa nhận bản thân gặp khó khăn khi vào vai Moon Dong Eun, một nạn nhân từng bị bạo lực học đường nặng nề và quyết định dành cả đời còn lại để trả thù những kẻ có liên quan đến vụ ức hiếp mình năm xưa. Theo mỹ nhân 8X, nhằm truyền tải tốt nhân vật này, cô phải cố gắng thể hiện các khía cạnh mạnh mẽ lẫn cứng rắn hơn là lộ ra vẻ đáng thương.

Đặc biệt, Song Hye Kyo và Lim Ji Yeon (vai phản diện Park Yeon Jin) cũng chịu không ít “thương tích” sau các cảnh quay xung đột căng thẳng trong The Glory. Riêng ở phân đoạn tát nhau, mặt của cả hai người đẹp đều bị sưng lên. Song Hye Kyo cũng tiết lộ đây là lần đầu tiên bản thân bị tát như vậy dù đã vào nghề từ lâu.





“Khi bị tát, đầu tôi trống rỗng và không thể nhớ dòng thoại tiếp theo. Lúc đạo diễn hô cắt, tôi nhìn vào gương thì thấy má của mình có in cả dấu tay nên không thể tiếp tục quay cảnh sau. Tuy nhiên, tôi và Lim Ji Yeon cũng không thể dừng quay được. Vì thế, cả hai chúng tôi chườm đá, bình tĩnh lại rồi mới quay cảnh tiếp theo”, Song Hye Kyo kể lại.

The Glory xoay quanh nhân vật Moon Dong Eun với tâm hồn tan nát vì bạo lực học đường thời trung học. Trưởng thành, cô lên kế hoạch trả thù những kẻ đã hiếp đáp mình năm xưa. Ngoài Song Hye Kyo, phim còn quy tụ dàn sao Hàn như Lee Do Hyun, Lim Ji Yeon, Yum Hye Ran, Park Sung Hoon…

The Glory đánh dấu màn tái hợp giữa Song Hye Kyo và biên kịch Kim Eun Sook sau thành công của Hậu duệ mặt trời (Descendants of the Sun). Tác phẩm do Ahn Gil Ho làm đạo diễn. Bộ phim sẽ phát sóng vào ngày 30.12 năm nay.