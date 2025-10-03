Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Giải trí Đời nghệ sĩ

Song Hye Kyo bị tẩy chay tại Trung Quốc

Nguyễn Quang Hải
03/10/2025 18:07 GMT+7

Nữ diễn viên Song Hye Kyo đã trở thành mục tiêu mới nhất trong làn sóng tẩy chay dữ dội mà khán giả Trung Quốc nhắm vào các ngôi sao xứ Hàn.

Tranh cãi bùng lên sau khi khán giả Trung Quốc cho rằng một số phân cảnh và lời thoại trong hai bộ phim Tempest (do Jeon Ji Hyun thủ vai chính) và Ngự trù của bạo chúa (do YoonA đóng chính) mang hàm ý thiếu tôn trọng Trung Quốc. Sự phẫn nộ lan rộng đã kéo theo hiệu ứng dây chuyền, ảnh hưởng đến nhiều nghệ sĩ Hàn, trong đó có Song Hye Kyo.

Tương lai của Song Hye Kyo và nghệ sĩ Hàn tại Trung Quốc?

Theo trang 163, nhiều dự án lớn liên quan đến Song Hye Kyo, bao gồm các hợp đồng phim ảnh và quảng cáo giá trị cao đã bị hủy bỏ, đáng chú ý nhất là một dự án hợp tác điện ảnh tại Hồng Kông mà nữ diễn viên đã đàm phán suốt hơn một năm qua. Vì lo ngại bộ phim khó vượt qua khâu kiểm duyệt nếu Song Hye Kyo tham gia, nhà sản xuất đã thay thế cô bằng nữ diễn viên Trung Quốc Nghê Ni.

Song Hye Kyo bị tẩy chay tại Trung Quốc - Ảnh 1.

Song Hye Kyo mất nhiều dự án hợp tác lớn tại Trung Quốc do làn sóng tẩy chay từ khán giả nước này

Ảnh: Instagram kyo1122

Diễn biến này cho thấy các nhà đầu tư Trung Quốc ngày càng thận trọng, sẵn sàng loại bỏ ngôi sao Hàn, thậm chí là một minh tinh hàng đầu khỏi dự án để tránh rủi ro dư luận. Với Song Hye Kyo, làn sóng tẩy chay được cho là đã khiến cô mất đi nhiều cơ hội hợp tác cũng như khoản thu nhập đáng kể từ thị trường này.

Sự việc còn thêm căng thẳng khi Song Hye Kyo đối diện với những cáo buộc cũ về "thái độ ngôi sao" trong thời gian làm việc tại Trung Quốc. Nhiều bài viết trên trang QQ cho rằng nữ diễn viên từng phàn nàn về khách sạn, yêu cầu phải có gương soi toàn thân, nhờ nhân viên đi mua sơn móng tay lúc nửa đêm, hay đòi dùng nước khoáng cao cấp để tắm buổi sáng.

Song Hye Kyo bị tẩy chay tại Trung Quốc - Ảnh 2.

Song Hye Kyo từng là gương mặt quen thuộc tại thị trường Hoa ngữ, nay đứng trước nhiều thách thức

Ảnh: Instagram kyo1122

Ngoài ra, cô còn bị chỉ trích vì cách ứng xử thiếu chuyên nghiệp tại sự kiện công khai, chẳng hạn như trao giải chỉ bằng một tay hoặc phát biểu quá ngắn. Dù những thông tin này chưa được kiểm chứng và mang tính một chiều, nhưng vẫn góp phần làm dấy lên làn sóng chỉ trích từ cư dân mạng.

Hiện Song Hye Kyo và công ty quản lý chưa đưa ra phản hồi chính thức. Trong khi đó, không khí chung tại Trung Quốc vẫn rất căng thẳng. Nhiều khán giả kêu gọi thay thế chính sách hạn chế làn sóng Hàn bằng một lệnh cấm hoàn toàn.

Theo các nguồn tin, nội dung có sự xuất hiện của Jeon Ji Hyun đã bị gỡ khỏi nhiều nền tảng trực tuyến tại Trung Quốc, còn YoonA bị liệt vào danh sách những nghệ sĩ Hàn bị ghét nhất tại thị trường này. Trong bối cảnh tẩy chay ngày càng gia tăng, cơ hội của các ngôi sao Hàn ở Trung Quốc dường như đang bị thu hẹp nhanh chóng.

Những ngày gần đây, cái tên Song Hye Kyo lại trở thành tâm điểm bàn tán trên khắp các diễn đàn mạng xã hội và truyền thông châu Á, không chỉ bởi những dự án phim ảnh sắp tới mà còn bởi 'nhan sắc không tuổi' gây kinh ngạc của cô ở ngưỡng tuổi ngoài tứ tuần. Mỗi lần xuất hiện, nữ minh tinh hàng đầu xứ Hàn lại khiến công chúng trầm trồ bởi vẻ ngoài trẻ trung, rạng rỡ thách thức cả thời gian.

Khám phá thêm chủ đề

Song Hye Kyo Jeon Ji Hyun trung quốc
