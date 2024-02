Song Hye Kyo tái xuất màn ảnh rộng sau 10 năm

Song Hye Kyo gây chú ý khi trở lại diễn xuất bằng một dự án điện ảnh INSTAGRAM NV

Sau thành công vang dội của loạt phim The Glory (Vinh quang trong thù hận), Song Hye Kyo chọn trở lại với bộ phim điện ảnh Dark Nuns. Theo tiết lộ từ công ty sản xuất, dự án này do đạo diễn Kwon Hyeok Jae cầm trịch và minh tinh 42 tuổi sẽ diễn xuất cạnh các nghệ sĩ: Jeon Yeo Bin, Lee Jin Wook, Heo Joon Ho, Moon Woo Jin…

Dark Nuns thuộc thể loại kinh dị siêu nhiên, xoay quanh câu chuyện về những người giải cứu một cậu bé bị linh hồn ma quỷ ám. Trong phim, Song Hye Kyo thủ vai Junia - một nữ tu quyết tâm tìm mọi cách để cứu cậu bé khỏi sự tra tấn ám ảnh. Quá trình quay phim dự kiến diễn ra từ cuối tháng 2 này.



Dự án Dark Nuns nhận được sự quan tâm của khán giả xứ Hàn không chỉ bởi có sự xuất hiện của Song Hye Kyo mà còn bởi đây được xem là phần tiếp theo riêng biệt của bộ phim The Priests từng gây tiếng vang lớn hồi 2015.

The Priests do Jang Jae Hyun viết kịch bản và làm đạo diễn. Phim kể hành trình hai linh mục (do Kim Yoon Seok và Kang Dong Won thủ vai) trục xuất linh hồn ma quỷ khỏi một cô gái (Park So Dam đóng). Bộ phim gặt hái được thành công cả về mặt phê bình lẫn thương mại.

Nữ diễn viên sinh năm 1981 vừa gặt hái được thành công vang dội với loạt phim The Glory gây sốt năm 2023 NETFLIX

Dark Nuns đánh dấu sự trở lại của Song Hye Kyo trên màn ảnh rộng xứ kim chi sau 10 năm vắng bóng. Tác phẩm điện ảnh Hàn Quốc gần đây nhất mà người đẹp 8X này tham gia là My Brilliant Life (Những tháng năm rực rỡ) ra mắt hồi 2014. Sau đó, ngôi sao đình đám này góp mặt trong 3 phim điện ảnh Trung Quốc: 2 phần phim The Crossing (2014, 2015) và The Queens (2015). Những năm gần đây, Song Hye Kyo chủ yếu đóng phim truyền hình. Năm 2016, cô gây sốt khắp châu Á với Hậu duệ mặt trời rồi đóng chính trong Encounter (2018 - 2019), Bây giờ chúng ta đang chia tay (2021 - 2022). Mới đây nhất, minh tinh 42 tuổi gây tiếng vang với loạt phim The Glory (Vinh quang trong thù hận).

Trong một cuộc phỏng vấn hồi năm ngoái, Song Hye Kyo cho biết ở độ tuổi 40 mình có nhiều tham vọng hơn, thích khám phá các thể loại phim khác nhau và không ngừng học hỏi trước những thách thức khi hóa thân vào những nhân vật mới, trưởng thành hơn những vai diễn trước kia.

Người đẹp chia sẻ: "Tôi khao khát một sự thay đổi và The Glory đã cho tôi cơ hội đó. Đó là một cuộc phiêu lưu ly kỳ mà tôi đã chờ đợi từ lâu. Thử thách này rất khắt khe và tôi đã có những giây phút nghi ngờ khi thể hiện nhân vật này. Tuy nhiên, vai diễn cũng cho tôi thấy sự tâm đắc và thú vị của nó".

Với việc nhận lời tham gia Dark Nuns, người hâm mộ hy vọng Song Hye Kyo sẽ một lần nữa cho thấy đây là nỗ lực thay đổi mạnh mẽ trong sự nghiệp diễn xuất của mình.