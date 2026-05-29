Song Hye Kyo và chiếc vương miện trăm năm gây sốt

Sau hơn hai thập niên hoạt động nghệ thuật, Song Hye Kyo vẫn giữ được vị trí đặc biệt trong làng giải trí châu Á ẢNH: CHỤP MÀN HÌNH

Sau một năm gần như kín lịch trên phim trường, Song Hye Kyo trở lại Paris (Pháp) để thực hiện bộ ảnh thời trang mới cho Vogue China. Ngay khi loạt ảnh được công bố, mạng xã hội châu Á nhanh chóng bùng nổ bởi tạo hình khác lạ của nữ diễn viên. Không còn hình ảnh quý cô hoàn hảo quen thuộc, Song Hye Kyo xuất hiện với mái tóc hơi rối, ánh mắt lơ đãng, lớp trang điểm tối giản và thần thái như vừa tỉnh giấc. Tuy nhiên, chính vẻ "ngái ngủ" ấy lại tạo nên sức hút đặc biệt.

Thần thái quý tộc của Song Hye Kyo

Điểm nhấn lớn nhất của bộ ảnh nằm ở những tạo tác trang sức Chaumet, thương hiệu kim hoàn lâu đời gắn liền với giới quý tộc và hoàng gia Pháp. Song Hye Kyo gần như được bao phủ bởi những thiết kế mang tinh thần vương quyền, ấn tượng nhất là chiếc vương miện được chế tác từ năm 1919 bởi Joseph Chaumet cho lễ cưới của Hoàng tử Sixte de Bourbon-Parme. Thiết kế mang đậm tinh thần Belle Époque với những nhành hoa mềm mại được tái hiện bằng kim cương và bạch kim, kết hợp với hệ lò xo ẩn đặc trưng của nghệ thuật kim hoàn Pháp, khiến từng nhánh hoa rung chuyển nhẹ theo mỗi cử động.

Dưới góc máy của nhiếp ảnh gia, Song Hye Kyo xuất hiện như một nhân vật bước ra từ giấc mơ cổ tích. Cô kết hợp chiếc vương miện trăm năm tuổi cùng thiết kế váy tafta tối giản của Bottega Veneta, tạo nên tổng thể vừa ngẫu hứng vừa sang trọng. Trong một khung hình khác, nữ diễn viên đeo thiết kế Envol thuộc dòng High Jewelry, chiếc vương miện có thể biến thành mặt nạ cầm tay, gợi nhớ những dạ tiệc hóa trang xa hoa của giới quý tộc châu Âu thời xưa.

Không chỉ là biểu tượng của màn ảnh Hàn Quốc, nữ diễn viên còn trở thành gương mặt đại diện cho vẻ đẹp trưởng thành, tinh tế và đầy khí chất ẢNH: CHỤP MÀN HÌNH

Song Hye Kyo tiếp tục xuất hiện cùng bộ trang sức Valse Impériale lấy cảm hứng từ những điệu nhảy xoay vòng trong các buổi dạ tiệc hoàng gia. Những viên ngọc lục bảo được xử lý với giác cắt hình quả lê, biểu tượng gắn liền với Hoàng hậu Joséphine, tạo nên vẻ đẹp cổ điển nhưng đầy sức sống. Nhiều khán giả nhận ra xuyên suốt bộ ảnh, nữ diễn viên gần như chỉ mang những thiết kế từng gắn với hình tượng các nữ hoàng và quý tộc châu Âu. Một trong những khoảnh khắc được chia sẻ nhiều nhất là khi Song Hye Kyo diện chuỗi vòng Draperie. Trên phần cổ thanh mảnh của Song Hye Kyo, chuỗi kim cương ôm sát xương quai xanh như một lớp vải chuyển động tự nhiên, xóa nhòa ranh giới giữa trang sức và thời trang.

Cùng với bộ ảnh, Song Hye Kyo còn chia sẻ đáng chú ý về hành trình diễn xuất kéo dài 25 năm. Nữ diễn viên thẳng thắn thừa nhận bản thân không phải người sở hữu thiên phú diễn xuất ngay từ đầu. Theo Song Hye Kyo, phải đến That Winter, The Wind Blows năm 2013, bản thân mới thực sự hiểu cách kiểm soát cảm xúc và nhập vai một cách sâu sắc hơn. "The Glory là bước ngoặt rất lớn", Song Hye Kyo chia sẻ. Vai diễn Moon Dong Eun không chỉ giúp cô thoát khỏi hình ảnh quen thuộc của dòng phim tình cảm lãng mạn mà còn mở ra giai đoạn mới trong sự nghiệp, gai góc hơn, trưởng thành hơn và cũng nhiều thử thách hơn.

Trên màn ảnh hay trong thời trang, cô luôn mang đến cảm giác vừa gần gũi vừa xa vời, mềm mại nhưng không yếu đuối, mong manh nhưng đầy nội lực Ảnh: CHAUMET

Hoạt động nghệ thuật hơn 2 thập niên, Song Hye Kyo chứng minh sức ảnh hưởng bền bỉ của một biểu tượng Hallyu (làn sóng văn hóa Hàn Quốc) với tài khoản Instagram cá nhân của nữ diễn viên sở hữu gần 18 triệu người theo dõi, thuộc nhóm sao Hàn có sức ảnh hưởng lớn nhất trên mạng xã hội châu Á. Mỗi lần xuất hiện cùng các thương hiệu xa xỉ, Song Hye Kyo đều nhanh chóng tạo hiệu ứng truyền thông mạnh mẽ.

Theo nhiều chuyên trang quốc tế, Song Hye Kyo tiếp tục nằm trong nhóm ngôi sao châu Á được các thương hiệu cao cấp săn đón mạnh mẽ trong năm 2026, bên cạnh những cái tên có sức ảnh hưởng toàn cầu như Jungkook (BTS) hay Lisa (BLACKPINK). Điều này cho thấy vị thế đặc biệt của nữ diễn viên trong làn sóng Hallyu, không chỉ ở lĩnh vực phim ảnh mà còn trong thời trang và văn hóa đại chúng.

Sức hút của Song Hye Kyo càng trở nên đáng chú ý khi cô duy trì được hình ảnh sang trọng, kín tiếng và ổn định suốt nhiều năm giữa môi trường giải trí biến động. Chính điều đó giúp mỗi lần xuất hiện của nữ diễn viên, từ thảm đỏ, chiến dịch thời trang đến trang bìa tạp chí, đều dễ dàng trở thành tâm điểm bàn luận trên mạng xã hội châu Á.