Song Hye Kyo và những ‘mỹ nhân báo thù’ ấn tượng trên truyền hình Hàn

Song Hye Kyo trong The Glory

Trở thành sao hạng A, Song Hye Kyo có xu hướng lựa chọn các vai diễn một màu, thường là tuýp người phụ nữ xinh đẹp, thành công, lạnh lùng và luôn được đàn ông vây quanh dù không cần cố gắng nhiều. Từ Encounter, Hậu duệ mặt trời, Ngọn gió đông năm ấy, Gặp gỡ cho đến Bây giờ, chúng ta đang chia tay, Song Hye Kyo luôn lặp lại chính mình. Chỉ đến khi The Glory được ra mắt gần đây, Song Hye Kyo mới có dịp lột xác với vai diễn mỹ nhân báo thù đầy cuốn hút trên màn ảnh nhỏ. Trong phim, cô thủ vai Moon Dong Eun, một cô gái có tuổi thiếu niên vô cùng bất hạnh khi là nạn nhân của bạo lực học đường. Chỉ vì hoàn cảnh nghèo khó, cô bị nhóm 5 học sinh giàu có bắt nạt bằng những chiêu trò tàn bạo nhất.

Trưởng thành từ quá khứ đầy ô nhục và tăm tối, Moon Dong Eun đã trui rèn bản thân và vạch ra kế hoạch trả thù đầy tinh vi. Sức hút của nhân vật Moon Dong Eun không nằm ở vẻ ngoài bóng bẩy mà nằm ở nội tâm đầy phức tạp cùng trí thông minh hơn người của cô. Điềm tĩnh và nhẫn nại, Moon Dong Eun có những cách tiếp cận kẻ thù đầy táo bạo và thâm sâu. Để rồi từ đó, cô từ từ hủy diệt con mồi từ bên trong như đang thao túng một ván cờ vây cân não. Một Moon Dong Eun che đậy vô vàn nỗi đau và tâm cơ đằng sau khuôn mặt mộc lãnh đạm, cùng bộ trang phục kín đáo tối màu đã trở thành một trong những hình tượng nữ nhân báo thù đáng nhớ nhất của phim truyền hình Hàn Quốc cuối năm 2022.

Han So Hee trong My name

Một trong những nữ nhân báo thù ấn tượng nhất trên phim truyền hình Hàn Quốc những năm gần đây chính là Yoon Ji Woo trong bộ phim đậm chất bạo lực My name. Nhân vật này được thể hiện bởi Han So Hee, nữ diễn viên nổi danh nhờ vai diễn “tiểu tam” trong bộ phim đình đám Thế giới hôn nhân. My name là bộ phim hành động xã hội đen được dán nhãn 18+, kể về hành trình báo thù của Ji Woo cho cái chết thương tâm của cha mình. Để truy sát kẻ giết cha, Ji Woo gia nhập tổ chức xã hội đen Dongcheon của ông trùm ma túy Choi Mu Jin (Park Hee Soon) và trui rèn để trở thành một sát thủ. Khi được Choi Mu Jin cho biết kẻ giết hại cha là cảnh sát, Ji Woo đã thay đổi danh tính thành Oh Hye Jin, “nằm vùng” trong lực lượng cảnh sát chống tội phạm ma túy.

Ji Woo của Han So Hee trong My name là một vai diễn khá phức tạp, đòi hỏi độ lăn xả và nhập tâm cao. Cô gái này không những sở hữu thân thủ hơn người mà còn vô cùng “máu chiến”. Ẩn sau vỏ bọc hoàn hảo của một nữ cảnh sát gương mẫu, Ji Woo luôn nung nấu trả thù và tìm ra sự thật, để rồi tan tác trong thất vọng khi phát hiện ra chân tướng đằng sau cái chết thảm thương của cha ruột. Được biết để vào vai đả nữ, Han So Hee đã phải luyện tập ngày đêm để tăng 10kg cơ. Cô thực hiện các pha hành động thành thục, biến bản thân thành một “cỗ máy chiến đấu” không biết sợ sệt. Có thể nói, Ji Woo là một cải tiến lớn trong cách các biên kịch Hàn Quốc xây dựng nhân vật nữ trong các bộ phim hành động, xã hội đen.

Seo Ye Ji trong Eve





Eve của đài tvN là một trong những bộ phim truyền hình thu hút sự chú ý của người hâm mộ nhất nhì mùa hè năm 2022. Sức hấp dẫn của bộ phim đến từ cốt truyện đấu đá trong giới thượng lưu đầy kịch tính. Song, nét tính cách thú vị và phức tạp nơi nhân vật mỹ nhân báo thù Lee Ra El do “điên nữ” Seo Ye Ji thủ vai cũng khiến khán giả phải mê mệt. Nhân vật của Seo Ye Ji đã ấp ủ kế hoạch tìm kiếm công lý cho cái chết của cha mẹ trong suốt 13 năm. Từ một cô gái trắng tay, cô dần len lỏi vào thế giới thượng lưu bằng sự thông minh và khéo léo hơn người.

Để hiện thức hóa kế hoạch trả thù, nữ chính Lee Ra El sẵn sàng lợi dụng hết mọi mối quan hệ xung quanh, bao gồm cả gia đình êm ấm mà cô đang có. Lee Ra El cuốn hút từ ngoại hình cho đến thần thái. Cô gái này cũng rất biết cách tận dụng thế mạnh này để tiếp cận, thao túng kẻ thù và đạt được mục tiêu đã toan tính. Xuyên suốt bộ phim, Lee Ra El liên tục khiến đối phương phải ngẩn ngơ với những bộ trang phục sang trọng, lộng lẫy. Khả năng khiêu vũ và chơi nhạc cụ cũng là vũ khí lợi hại của cô nàng. Nữ tính và quyến rũ là vậy nhưng Lee Ra El cũng có những giây phút phản pháo khiến người xem nổi da gà. Những quyết định “xuống tay” với kẻ thù của cô vô cùng quyết đoán và khiến khán giả được thỏa mãn. Tuy nhiên, ẩn sau tất cả những toan tính đó vẫn là một người phụ nữ có trái tim dễ rung động và tổn thương vì tình yêu.

Kim Hee Ae trong Thế giới hôn nhân

Năm 2020, phim truyền hình Thế giới hôn nhân từng “làm mưa làm gió” khắp châu Á nhờ nội dung kịch tính, ngập tràn cú twist về mặt tối của cuộc sống vợ chồng. Bộ phim cũng thành công khắc họa một nữ chính khác biệt, vừa đáng thương nhưng cũng hết sức đáo để khi bị dồn vào đường cùng - bác sĩ Sun Woo (Kim Hee Ae thủ vai). Trong Thế giới hôn nhân, Sun Woo có thể được xem như hình mẫu lý tưởng của nữ giới hiện đại. Cô là viện trưởng danh giá, sống trong căn biệt thự xa hoa cùng người chồng lịch lãm, hào hoa và đứa con trai ngoan ngoãn.

Tuy nhiên, mọi thứ sụp đổ khi Sun Woo phát hiện ra chồng mình ngoại tình, bộ mặt thật của những người “bạn thân” quanh cô cũng được lột bỏ. Tất cả hạnh phúc bấy lâu nay có được đều là giả tạo. Khác với đa phần những người vợ bị phản bội trong phim Hàn khác, Sun Woo không bi lụy và níu kéo chồng cho bằng được. Dù vụn vỡ trong tâm hồn nhưng cô mạnh mẽ khi cần, đặc biệt là để bảo vệ con trai. Sun Woo vẫn có những chiêu trò dằn mặt “tiểu tam” vô cùng thâm thúy. Khi muốn, cô cũng dễ dàng nắm giữ vị trí “cầm cương” trước đàn ông. Mỗi khi Sun Woo vùng lên hành động, khán giả đều phải trầm trồ trước độ cao tay, sõi đời của người đàn bà này. Bằng sự chín chắn và nhập tâm trong diễn xuất, nữ diễn viên Kim Hee Ae đã làm nên một hình tượng “mợ cả” Sun Woo độc đáo và đáng nhớ.