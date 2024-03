Song Joong Ki lên tiếng khi phim mới nhận đánh giá trái chiều

Song Joong Ki trong phim mới NETFLIX

Song Joong Ki đang nhận được sự chú ý khi tái xuất màn ảnh với bộ phim My Name Is Loh Kiwan ra mắt hôm 1.3. Tài tử 39 tuổi hóa thân thành nhân vật chính Loh Kiwan - một người đàn ông đào thoát khỏi Triều Tiên đang phải vật lộn hết sức để được chấp nhận là người tị nạn ở Bỉ. My Name Is Loh Kiwan đứng thứ ba trong top 10 phim toàn cầu (không phải tiếng Anh) của Netflix chỉ sau ba ngày trình làng.

Dù có thành tích mở màn khá tốt song phim nhận nhiều phản ứng trái chiều từ cả giới truyền thông lẫn khán giả. Trong số đó, nhiều người xem chỉ trích sự thiếu thuyết phục trong diễn biến phim, nhất là sự tiến triển đột ngột về mối quan hệ lãng mạn của nam nữ chính ở phần sau của tác phẩm.



Tài tử hy vọng khán giả có thời gian "thẩm thấu", đồng cảm với bộ phim CHOSUNILBO JNS

Theo AllKpop, Song Joong Ki đã có cuộc gặp gỡ với truyền thông Hàn Quốc vào chiều 6.3 và chia sẻ về dự án mới nhất. Nam diễn viên sinh năm 1985 bày tỏ niềm vui và tự hào khi My Name Is Loh Kiwan có thành tích mở màn ấn tượng. Ông bố một con chia sẻ đêm trước đó mình không ngủ được nên đã lên mạng tìm hiểu xem mọi người đánh giá thế nào về tác phẩm mới của mình. "Tôi thấy một số YouTuber có review phim, dù tích cực hay tiêu cực thì tôi cũng không thể cưỡng lại sự tò mò", anh chia sẻ.

Về những bình luận trái chiều xoay quanh bộ phim, Song Joong Ki bộc bạch: "Tôi không ngờ sẽ có những ý kiến trái chiều như vậy, nhưng khi lắng nghe quan điểm của những người không thích phim và xem các review, có vẻ như họ không đồng cảm với bộ phim. Một số người cho rằng nó không phù hợp với một bộ phim tâm lý tình cảm và tôi hiểu những lời chỉ trích đó vì tôi từng từ chối nó vì lý do tương tự. Nhưng khi xem lại, tôi hy vọng rằng theo thời gian họ có thể đồng cảm với bộ phim, giống như tôi đã trải qua".

Tài tử tiếp tục: "Trong trường hợp dù xem hai ba lần mà họ vẫn không thể đồng cảm thì điều đó nằm ngoài tầm kiểm soát của tôi, giống như việc tôi buông bỏ con mình vậy. Cá nhân tôi thích xem một bộ phim như vậy nhiều lần. Vì vậy, tôi hy vọng tác phẩm này không giống như một chiếc cốc giấy dùng một lần mà là một thứ gì đó sẽ tồn tại lâu dài".