Sống khỏe thời công nghệ: Chủ động, khoa học và dài hơi

Tập 8 thuộc chuỗi phim truyền cảm hứng Voices of Galaxy của Samsung dẫn người xem bước vào câu chuyện sống khỏe tại CLB Galaxy Running Club qua lời kể của HLV Huỳnh Ngọc Dư. Ở đó, mỗi runner là một mảnh ghép khác nhau: có người bắt đầu từ con số 0, người từng chạy để gặt hái thành tích, cũng có người tìm đến chạy bộ để chữa lành. Dù khác biệt, nhưng tất cả đều gặp nhau ở một lựa chọn chung: chạy bộ để chủ động sống khỏe. Từ những sự đa dạng ấy, một cộng đồng được hình thành để lan tỏa những giá trị tích cực theo thời gian.

Tập 8 Voices of Galaxy xoay quanh CLB Galaxy Running Club

"Quả ngọt" nằm ở nhịp chân mỗi ngày

Với chủ đề "Chủ động sống khỏe", Voices of Galaxy lấy điểm nhìn từ bộ môn chạy bộ để nói rộng hơn về lối sống lành mạnh và tinh thần tự chăm sóc sức khỏe ở người trẻ. Chạy bộ, suy cho cùng, là một ẩn dụ vừa vặn cho hành trình xây dựng thói quen: Đó là cuộc đua marathon dài hơi, nơi đối thủ duy nhất là sự thiếu kỷ luật và những ý nghĩ bỏ cuộc. Không có đường tắt cho sức khỏe, chỉ có sự quan tâm, lắng nghe cơ thể và lặp lại đều đặn những hành động nhỏ mỗi ngày.

Chạy bộ chính là đại diện cho hành trình xây dựng thói quen, từ bước nhỏ đến phá vỡ mục tiêu cá nhân

Nhà văn Haruki Murakami từng viết trong cuốn "Tôi nói gì khi nói về chạy bộ": "Cái chính không phải là tốc độ hay cự ly mà là chạy mỗi ngày, không nghỉ". Với ông, chạy bộ không nhằm đánh bại ai khác, mà là vượt qua chính mình mỗi ngày. Tư duy ấy cũng chính là cốt lõi của lối sống khỏe: Không chạy theo kết quả ngắn hạn, không ép bản thân phải "xuất sắc" ngay từ những lần đầu, mà là kiên trì với điều mình chọn.

Sống khỏe, vì thế, không phải đích đến, mà là một hành trình tự thưởng, nơi "quả ngọt" xuất hiện theo từng chương hồi: một buổi sáng thức dậy nhẹ nhõm hơn, một nhịp tim ổn định hơn, hay đơn giản là cảm giác "thỏa mãn" vì đã không bỏ cuộc.

Khi nỗ lực cá nhân được cộng đồng tiếp sức

Là một runner khởi điểm từ thi đấu - nơi mỗi huy chương đều mang giá trị mục tiêu rõ ràng - HLV Huỳnh Ngọc Dư dần nhìn chạy bộ bằng một lăng kính khác. Với anh, chạy không còn là cuộc đua hay trào lưu, mà trở thành một phần của cuộc sống và là một lối sống anh mong muốn lan tỏa. Chạy để khỏe hơn, để sống tốt hơn và để kết nối con người với nhau.

CLB Samsung Galaxy Running Club - nơi cộng đồng runner được tiếp sức để bền bỉ hơn mỗi ngày

Chính tinh thần ấy đã dẫn anh đến vai trò huấn luyện viên tại CLB Samsung Galaxy Running Club. Ở đây, các runner không áp lực bởi thành tích hay thông số kỷ lục. Thay vào đó, anh Ngọc Dư hướng mọi người đến những thay đổi rất nhỏ: một giấc ngủ sâu, một chế độ sinh hoạt khoa học và một thói quen hoạt động thể chất đều đặn. "Bắt đầu từ những bước nhỏ, cảm nhận cơ thể đổi thay mỗi ngày và cùng nhau tạo nên một cộng đồng bền sức", anh chia sẻ trong tập phim.

Hành trình sống khỏe không "đơn độc"

Hành trình sống khỏe không mang tính cá nhân đơn lẻ mà là sự đồng hành của cộng đồng cùng với những trợ thủ công nghệ đắc lực. Những thiết bị như Galaxy Watch8 Series giúp runner theo dõi sát sao các chỉ số quan trọng như nhịp tim, mức độ gắng sức, từ đó điều chỉnh cường độ tập luyện phù hợp. Công nghệ không thay thế con người, nhưng giúp việc lắng nghe cơ thể trở nên khoa học và chủ động hơn.

Watch8 Series là trợ thủ công nghệ không thể tách rời với các runner

Song song đó, AI và Gemini Live hỗ trợ cả runner lẫn huấn luyện viên trong việc xây dựng giáo án linh hoạt, phù hợp với thể trạng và mục tiêu của từng cá nhân. "Là một huấn luyện viên chạy bộ, điều tôi quan tâm không phải là mọi người chạy nhanh đến đâu, mà là xây dựng được kế hoạch tập luyện giúp họ khỏe hơn và sống tốt hơn", anh Ngọc Dư chia sẻ. Chính cách tiếp cận này giúp các runner không chỉ chạy cùng nhau, mà còn phát triển cùng nhau trên hành trình sống khỏe.

Gemini Live đồng hành và gợi ý cho runner giáo án luyện tập thực tế

Lối sống khỏe bền vững và bền sức không được xây dựng độc lập, mà từ sự kết hợp giữa ý thức cá nhân, sức mạnh cộng đồng và sự hỗ trợ đúng lúc của công nghệ. Khi mỗi nhịp chân đều mang theo tính chủ động, khi mỗi người trẻ đều có cộng đồng để đồng hành và công cụ để thấu hiểu cơ thể, "quả ngọt" của sống khỏe sẽ đến một cách tự nhiên.