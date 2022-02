Sông Lam Nghệ An đặt mục tiêu đứng tốp đầu V-League 2022

Chiều 13.2, CLB Sông Lam Nghệ An tổ chức lễ xuất quân và ra mắt đơn vị đồng tài trợ của mùa giải 2022. Đây là mùa giải đang hứa hẹn mang lại nhiều kỳ vọng để Sông Lam Nghệ An phục hồi quá khứ vàng son sau khi mạnh tay chiêu mộ nhiều ngôi sao người Nghệ hồi hương.

Tại buổi lễ, Sông Lam Nghệ An công bố một số bản hợp đồng được gia hạn như: Phạm Xuân Mạnh, Nguyễn Văn Hoàng và các tân binh như Trường An (cầu thủ Brazi nhập tịch), Nana Paku, Abdul Basit và O'Ojong Mark Mkongho.

Sau khi về với chủ mới là Tập đoàn Tân Long, Sông Lam Nghệ An đã lột xác khi có tiềm lực tài chính mạnh, chiêu mộ được các ngôi sao quay trở về quê hương như Quế Ngọc Hải, Trọng Hoàng, Trần Đình Hoàng và giữ chân được Phan Văn Đức, Xuân Mạnh, Văn Hoàng.

Tại buổi lễ xuất quân, ông Trương Sỹ Bá, Chủ tịch CLB Sông Lam Nghệ An chia sẻ, đội bóng xứ Nghệ quyết tâm làm hết sức mình, giữ vững truyền thống và bản sắc, kế thừa và phát huy những yếu tố mang tính đặc trưng, thế mạnh của đội bóng. Sông Lam Nghệ An sẽ trở lại với đúng vị thế của mình, trở thành một trong những đội bóng mạnh tại đấu trường quốc nội trước khi hướng đến những mục tiêu xa hơn.





Mùa bóng 2022, Sông Lam Nghệ An tham dự 2 đấu trường lớn là V-League và Cúp quốc gia. Với sự dẫn dắt của HLV trưởng Nguyễn Huy Hoàng, các trợ lý như Phạm Văn Quyến, Phan Như Thuật và 33 cầu thủ đặt mục tiêu nằm trong nhóm 3 đội dẫn đầu của V-League. Đội bóng sẽ có trận đấu ra quân là chuyến làm khách CLB B.Bình Dương vào ngày 25.2.

Trong lễ xuất quân, Sông Lam Nghệ An cũng công bố đơn vị đồng tài trợ trong mùa bóng 2022, đó là thương hiệu Eurosun, đơn vị hoạt động trong lĩnh vực nhập khẩu và phân phối các sản phẩm thiết bị nhà bếp cao cấp từ châu Âu. Như vậy, cùng với nhà tài trợ trang phục Grand Sport, trên áo thi đấu chính thức của Sông Lam Nghệ An mùa giải năm nay sẽ xuất hiện hai thương hiệu lớn là gạo A An và Eurosun.