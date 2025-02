Sông Sài Gòn lung linh hoa đăng lễ cầu quốc thái dân an

Bạn Đoàn Thị Lệ Thi (21 tuổi, ngụ Q.7) nguyện ước một năm bình an cho bản thân và gia đình. "Đây là năm thứ 2 em tham gia lễ thả hoa đăng cầu quốc thái dân an, mặc dù hôm nay khá bận rộn nhưng em cũng cố gắng sắp xếp để tham gia buổi lễ hôm nay, em chỉ có một nguyện cầu là người người, nhà nhà đều an lạc, đất nước thái bình, thịnh vượng hơn trong năm mới", Lệ Thi chia sẻ