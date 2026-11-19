Trong thai kỳ song thai, thai chậm tăng trưởng chọn lọc, hội chứng truyền máu song thai, sinh non là những biến chứng cần được đánh giá chuyên sâu. Việc theo dõi thai kỳ, chẩn đoán và can thiệp trước sinh đến hồi sức, chăm sóc trẻ sau sinh, sự phối hợp giữa chuyên gia Y học bào thai và Sơ sinh có ý nghĩa quan trọng trong hành trình bảo vệ sức khỏe của mẹ và từng em bé.

19 giờ thứ năm, ngày 19.11.2026, Bệnh viện Đa khoa Tâm Anh tổ chức chương trình tư vấn "Song thai, thai chậm tăng trưởng, sinh non: Chẩn đoán sớm, can thiệp đúng thời điểm và chăm sóc bé sau sinh", với sự tham gia của các chuyên gia ThS-BS Hà Tố Nguyên, TS-BS Nguyễn Hoàng Long, ThS-BS.CKI Lâm Mỹ Huyền. Chương trình được phát sóng trên Website: thanhnien.vn, tamanhhospital.vn; Fanpage: Báo Thanh Niên, Bệnh viện Đa khoa Tâm Anh TP.HCM; YouTube: Báo Thanh Niên, Bệnh viện Đa khoa Tâm Anh và TikTok: Báo Thanh Niên cùng nhiều kênh truyền thông uy tín khác.

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