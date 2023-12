'Song tướng' Việt - Thái của bầu Đức sẽ giúp HAGL thoát khủng hoảng?

Sự kết hợp đặc biệt

CLB HAGL đang rơi vào khủng hoảng với chuỗi 8 trận không thắng từ đầu giải, trong đó có 7 trận ở V-League 2023 - 2024. Vị trí cuối bảng phản ánh đúng màn trình diễn của thầy trò HLV Kiatisak Senamuang. Nếu không kịp vực dậy, đội bóng phố núi sẽ bị cuốn vào vòng xoáy xuống hạng.

Trước thềm trận gặp CLB Hà Nội ở vòng 8 lúc 17 giờ ngày 27.12 trên sân Pleiku, HAGL đã có thay đổi đột phá về chuyên môn. Ông Vũ Tiến Thành, người mới được bổ nhiệm làm Giám đốc Học viện HAGL, đã tiếp tục có chức vụ mới khi trở thành GĐKT CLB HAGL.

Đặc biệt, bầu Đức trao quyền phối hợp dẫn dắt HAGL cùng với HLV Kiatisak cho ông Vũ Tiến Thành.

Trước đây ở một số đội bóng V-League, đã có những trường hợp GĐKT tác động vào chuyên môn bóng đá, thậm chí sâu sát chẳng kém gì HLV trưởng. Đó là trường hợp của GĐKT Lê Huỳnh Đức khi còn làm việc ở CLB Sài Gòn, GĐKT Lê Thụy Hải thời còn nắm đội Bình Dương hay Thanh Hóa. Hay chính ở HAGL, ông Chung Hae-seong từng ngồi ghế GĐKT, nhưng cũng có những quyền hành chuyên môn nhất định về chiến thuật, đấu pháp.

Tuy nhiên, việc giao khoán khâu phối hợp huấn luyện HAGL cùng Kiatisak cho ông Vũ Tiến Thành, là thông điệp rất rõ ràng của đội bóng phố núi. Ông Vũ Tiến Thành sẽ không đóng góp chuyên môn theo kiểu "mập mờ", mà có danh phận rõ ràng, có thể trực tiếp bắt tay vào thực hiện khâu chỉ đạo chiến thuật, điều hành buổi tập.

Tức là HAGL sẽ có cùng lúc 2 HLV dù chỉ có ông Kiatisak được đăng ký chức danh này. Ai làm nhiệm vụ nào, điều phối ra sao, sẽ do sự phân chia công việc của ban huấn luyện đội.

Trận gặp CLB Hà Nội sẽ là lần đầu tiên, hai "chiến tướng" kết hợp. Đây cũng là giai đoạn rất đặc biệt của HAGL, khi đội chủ sân Pleiku không còn đường lùi. Những đối thủ cũng nằm trong nhóm dưới như CLB Hà Tĩnh, CLB SLNA đã thắng ở vòng này, đồng nghĩa nếu tiếp tục thua, HAGL sẽ bị bỏ lại.

Sự kết hợp đáng trông đợi?

Trên lý thuyết, sự bổ sung mang tên Vũ Tiến Thành rất giá trị với HAGL. Ông Thành cho thấy kinh nghiệm huấn luyện và xoay xở "mát tay", đặc biệt khi làm việc với những đội bóng có tiềm lực hạn chế.

HLV Vũ Tiến Thành từng giúp CLB Sài Gòn về ba ở V-League 2020 với một dàn cầu thủ kém nổi bật. 2 năm sau, ông đưa đội TP.HCM từ bét bảng lên vị trí an toàn ở V-League 2022 chỉ sau 8 trận. Ở V-League 2023, CLB TP.HCM có lực lượng non nớt, nhưng vẫn được ông Thành đưa về đích an toàn.

Điểm mạnh của ông Vũ Tiến Thành là khả năng xây dựng đấu pháp phù hợp với trình độ cầu thủ và có kế hoạch đường dài. Sự dạn dày, tinh quái ở V-League của ông Thành cũng bổ sung thêm sức mạnh cho ban huấn luyện HAGL.

HLV Kiatisak rất giỏi, nhưng ông cần có thêm một đối tác ăn ý để có thêm phương án vực dậy một đội bóng đang mất phương hướng cả về lối chơi lẫn nhuệ khí. GĐKT Vũ Tiến Thành là lựa chọn phù hợp.

Tuy nhiên, bóng đá không phải phép toán "1+1=2". Đã có rất nhiều trường hợp trong bóng đá, những cá nhân tài giỏi không thể phối hợp cùng nhau để tạo thành một tập thể mạnh. Vấn đề của những nhân tố giỏi chuyên môn, dù cầu thủ hay HLV cũng vậy, đó là đều sở hữu cái tôi cao, cá tính mạnh mẽ.

Việc HLV Kiatisak cùng GĐKT Vũ Tiến Thành sẽ kết hợp ra sao để vạch ra hướng đi đúng đắn cho HAGL, là điều rất đáng chờ đợi. Có thêm một "khối óc" tài ba trong ban huấn luyện là điều tốt. Nhưng HAGL cần sự nhún nhường và khéo léo của những cái tôi, để hướng tới thành công tập thể. Bộ mặt của HAGL ở trận gặp CLB Hà Nội sẽ phần nào hé lộ câu trả lời.