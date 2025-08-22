Sống vui sống chất như sinh viên Trường ĐH Văn Hiến

Là sinh viên Trường ĐH Văn Hiến, mỗi ngày trôi qua không chỉ là những giờ học chăm chỉ trên giảng đường cùng các thầy cô, mà còn là những khoảnh khắc đáng nhớ trong hành trình trưởng thành. Với hơn 300 sự kiện được tổ chức trải dài xuyên suốt mỗi năm học, sinh viên luôn có cơ hội để trải nghiệm, kết nối cùng tinh thần năng động, sáng tạo, tràn đầy năng lượng.

Sinh viên Trường ĐH Văn Hiến phát triển toàn diện cùng đa dạng các hoạt động sôi nổi và câu lạc bộ đa dạng

Các hoạt động câu lạc bộ học thuật, tình nguyện, sự kiện văn hóa nghệ thuật, thể thao, chương trình giao lưu quốc tế, sân chơi sáng tạo khởi nghiệp… không chỉ rèn luyện kỹ năng mềm thích ứng với thời đại mới, mà còn tiếp lửa cho sinh viên Văn Hiến xây dựng những mối quan hệ bền vững, có giá trị.

Sống vui không chỉ là cười thật nhiều, mà còn là biết yêu thương, sẻ chia, lan tỏa năng lượng tích cực. Sống chất là dám khác biệt, dám theo đuổi đam mê, tạo dấu ấn riêng của bản thân. Mỗi sinh viên dưới mái trường Văn Hiến đều hiểu rõ điều đó, và các bạn đang từng ngày sống thật ý nghĩa trong môi trường học tập hiện đại, thân thiện, nhân văn.

Sống vui, sống chất cùng sinh viên Văn Hiến

Sống vui sống chất, Trường ĐH Văn Hiến sẵn sàng tạo đà bứt phá cho sinh viên tỏa sáng trong tương lai. Siêu đặc biệt, chào đón tân sinh viên năm học 2025 này, bên cạnh hỗ trợ 50% học phí học kỳ 1, Nhà trường còn dành tặng 200 chuyến học tập trải nghiệm tại 5 quốc gia: Hàn Quốc, Trung Quốc, Singapore, Malaysia, Thái Lan.