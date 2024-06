Sống xanh với máy lọc không khí meliwa

Nguồn gốc của thương hiệu meliwa

meliwa là một thương hiệu máy lọc không khí, được biết đến với công nghệ tiên tiến và cam kết mang lại không khí trong lành cho người dùng.

meliwa được thành lập tại Singapore, một trong những quốc gia tiên tiến nhất về công nghệ và chất lượng sống. Không những ra đời và phát triển trong môi trường lý tưởng của nền công nghệ tiên tiến, meliwa được sáng lập bởi nhóm các chuyên gia hàng đầu trong lĩnh vực công nghệ môi trường, với mong muốn mang lại giải pháp lọc không khí hiệu quả và bền vững cho người tiêu dùng.

Máy lọc không khí meliwa đến từ Singapore

meliwa nổi bật với việc ứng dụng các công nghệ lọc không khí tiên tiến nhất hiện nay. Từ hệ thống lọc đa tầng HEPA, màng lọc carbon đến công nghệ diệt khuẩn UV, mỗi sản phẩm của meliwa đều được thiết kế để đạt hiệu quả tối đa trong việc loại bỏ các chất gây ô nhiễm và bảo vệ sức khỏe người dùng. Thương hiệu không ngừng nghiên cứu và phát triển, luôn cập nhật những công nghệ mới nhất để đáp ứng nhu cầu ngày càng cao của người tiêu dùng.

Công nghệ lọc không khí tiên tiến

Thấu hiểu được nhu cầu của khách hàng, 6 cải tiến đột phá mới nhất trong công nghệ lọc không khí, được tích hợp trong bộ ba máy lọc thông minh M20, M50 và M60 của thương hiệu meliwa. Những cải tiến này không chỉ nâng cao hiệu quả lọc không khí, mà còn mang đến nhiều tính năng tiện ích, thân thiện với người dùng. Các sản phẩm của meliwa hứa hẹn sẽ là lựa chọn hàng đầu cho môi trường sống trong lành và an toàn hơn.

Công nghệ lọc không khí hiện đại

- Bộ lọc HEPA

HEPA là viết tắt của "High-Efficiency Particulate Air" trong tiếng Anh và nó đề cập đến bộ lọc tiêu chuẩn được chứng nhận trên toàn thế giới trong công nghiệp lọc khí. Bộ lọc HEPA sử dụng các lớp lưới siêu nhỏ để sàng lọc các hạt có kích thước nhỏ, đạt hiệu suất cao hơn nhiều so với các bộ lọc thông thường khác. Đặc biệt, bộ lọc HEPA có khả năng loại bỏ các hạt nhỏ có kích thước 0,3 µm.



- Bộ lọc than hoạt tính

Bộ lọc than hoạt tính được tạo thành từ các hạt carbon nhỏ, có khả năng thẩm thấu siêu cao. Mỗi gram chất này có thể có tổng diện tích bề mặt từ 500m² trở lên. Bộ lọc than hoạt tính được sử dụng để loại bỏ các hợp chất hữu cơ dễ bay hơi (VOC), mùi và khí có hại từ không khí. Lớp than hoạt tính hoạt động bằng cách hấp thụ các chất ô nhiễm lên bề mặt, khóa và trung hòa mùi của chúng.

- Công nghệ UV diệt khuẩn

Tia cực tím (UV-C) đã được chứng minh là hiệu quả trong việc tiêu diệt vi-rút, vi khuẩn và các mầm bệnh khác trong không khí. Máy lọc không khí sử dụng ánh sáng UV-C cường độ cao để loại bỏ các chất gây ô nhiễm, giúp không khí trở nên an toàn hơn để hít thở.

- Công nghệ Ion âm kháng khuẩn

Máy hoạt động bằng cách giải phóng các ion tích điện âm vào không khí. Những ion này gắn vào các hạt và chất ô nhiễm, làm cho chúng nặng hơn và khiến chúng rơi xuống đất. Máy có hiệu quả trong việc loại bỏ các hạt và cải thiện chất lượng không khí.

- Công nghệ cảm biến Laser

Máy lọc không khí thông minh sử dụng cảm biến, kết nối Wi-Fi và ứng dụng di động để theo dõi và kiểm soát chất lượng không khí trong thời gian thực. Hệ thống máy có thể tự động điều chỉnh tốc độ quạt và thay thế bộ lọc dựa trên chất lượng không khí và cung cấp các báo cáo, cảnh báo về chất lượng không khí để thông báo cho người sử dụng.

Tầm quan trọng của không gian xanh

Không gian xanh đóng vai trò thiết yếu trong việc cải thiện chất lượng cuộc sống, bảo vệ môi trường và thúc đẩy phát triển bền vững. Cây xanh giúp giảm căng thẳng, nâng cao sức khỏe thể chất và tinh thần, đồng thời cải thiện chất lượng không khí bằng cách hấp thụ khí nhà kính và lọc bụi bẩn.

Bên cạnh đó còn giúp điều tiết nhiệt độ, giảm hiện tượng đảo nhiệt đô thị và giữ nước mưa, góp phần ứng phó với biến đổi khí hậu. Đầu tư và bảo vệ không gian xanh là ưu tiên hàng đầu để xây dựng các thành phố bền vững và đáng sống cho các thế hệ tương lai.

meliwa - Không khí sạch quanh ta

Máy lọc không khí meliwa với công nghệ tiên tiến đóng vai trò như một phương tiện tăng cường hiệu quả làm sạch, loại bỏ các hạt bụi mịn, vi khuẩn và vi rút, tạo ra bầu không khí trong lành hơn.

Sống xanh cùng meliwa

Sống xanh không chỉ là việc trồng cây xanh hay tái chế rác thải, mà còn là việc đảm bảo rằng không khí chúng ta hít thở hằng ngày là trong lành và an toàn. meliwa góp phần vào lối sống xanh bằng cách cung cấp không khí sạch, giảm thiểu các tác nhân gây ô nhiễm trong nhà. Điều này không chỉ bảo vệ sức khỏe mà còn giúp giảm gánh nặng lên hệ thống y tế và môi trường.

Cuộc sống tràn ngập màu xanh cùng meliwa

Kết luận

Các sản phẩm của meliwa được trang bị những tính năng vượt trội, giúp loại bỏ hiệu quả các tác nhân gây ô nhiễm, từ bụi mịn, vi khuẩn đến các chất gây dị ứng. Đồng thời, với thiết kế thông minh và tiện ích, máy lọc không khí meliwa không chỉ dễ dàng sử dụng mà còn tiết kiệm năng lượng, góp phần bảo vệ môi trường.

Đầu tư vào meliwa chính là đầu tư vào sức khỏe và chất lượng cuộc sống của bạn, để mỗi ngày trôi qua đều trở nên xanh mát và khỏe mạnh hơn.