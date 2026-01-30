Sống YOLO hay tích lũy dài hạn: Gen Z đang chọn gì?

Chúng ta chỉ sống một lần

Chủ nghĩa hưởng thụ cho rằng chúng ta chỉ sống một lần vì vậy ưu tiên các giá trị hiện tại, niềm vui và trải nghiệm. Các bạn trẻ với tư duy cởi mở và phóng khoáng sẽ không ngần ngại chi tiêu cho những chuyến đi.

Chủ nghĩa YOLO (You only live once) ưu tiên các giá trị hiện tại và trải nghiệm

Vân Anh, 25 tuổi, một PT tại Hà Nội chia sẻ: "Mình theo trường phái YOLO (You only live once) nên phần lớn thu nhập mình dùng để đi du lịch. Mình đã đi được gần hết Việt Nam và 4 nước Châu Á. Năm 2026, mình có dự định đi thêm Bali và Trung Quốc. Đối với mình, khi còn trẻ mình muốn đi nhiều nơi nhất có thể vì đằng nào với thu nhập hiện tại rất khó để mua nhà Hà Nội. Thay vào đó, mình sẽ dùng tiền để mua trải nghiệm và khám phá những nơi mà trước đây mình chỉ thấy trên tivi".

Cùng quan điểm với Vân Anh là Minh Hiếu, 28 tuổi, một nhân viên Marketing tại TP.HCM cho rằng: "Công việc của mình rất áp lực, vì vậy nên khi có thời gian rảnh mình sẽ đi đâu đó để 'chữa lành'. Gần thì xách balo lên Đà Lạt, xa thì đi đâu đó ở Tây Bắc hoặc nước ngoài. Trước mình cũng từng mua vàng tích lũy nhưng giá vàng cứ mỗi lúc một tăng cao trong khi thu nhập không tăng theo nên mình cũng đã bỏ cuộc".

Còn đối với Hồng Hạnh, một bạn trẻ mới ra trường cũng có những góc nhìn mới mẻ: "Đối với mình, chi tiêu cho trải nghiệm cũng là một loại hình đầu tư vào các giá trị tinh thần. Trải nghiệm không phải là loại tài sản hữu hình như vàng hay đất nhưng đem lại cho mình giá trị về tinh thần khi mình có thêm vốn sống, kiến thức và đó cũng là thứ tài sản đáng giá của riêng mỗi người".

Với tư duy này, hoạt động tiêu tiền không chỉ đơn giản là chi tiêu đơn thuần mà đó là cách để các bạn trẻ đầu tư vào vốn sống. Những năng lượng tích cực sau mỗi trải nghiệm chính là màu sắc giúp cuộc sống trở nên ý nghĩa hơn. Từ đó các bạn trẻ có thêm niềm tin vào lý tưởng sống, động lực để nỗ lực và theo đuổi các mục tiêu cá nhân.

Quá rủi ro để hưởng thụ sớm

Trái ngược với quan điểm 'chúng ta chỉ sống một lần' và tập trung cho trải nghiệm thì một bộ phận lớn các bạn trẻ GenZ đã có tư duy về việc tích lũy và đầu tư sớm.

Nhiều bạn trẻ có xu hướng tiết kiệm thay vì tiêu xài cho trải nghiệm

Phương Linh, 23 tuổi, nhân viên chăm sóc khách hàng chia sẻ: "Ngay từ khi ra trường mình đã có suy nghĩ là sẽ tiết kiệm để luôn có 1 khoảng phòng hờ và vốn để sau này có thể tự kinh doanh. Vì thế mình rất hạn chế việc chi tiêu phung phí, tự nấu cơm thay vì đặt đồ ăn ngoài, chỉ mua những món đồ cần thiết thay vì chạy theo trend".

"Hiện tại mình không dành nhiều thu nhập cho việc hưởng thụ mà sẽ tập trung đầu tư cho phát triển bản thân và học các kỹ năng mới. Với thu nhập trung bình của một nhân viên văn phòng, mình cần trang trải các chi phí như tiền nhà, tiền ăn uống, đi lại. Mỗi tháng mình tiết kiệm được vài triệu, dần dần tích lũy thành một khoản lớn hơn để học thêm kỹ năng mới. Từ đó, mình có thêm kiến thức và nâng cao được thu nhập" - Ngọc Long, 26 tuổi, chuyên viên IT chia sẻ.

Cùng quan điểm trên, Hồng Quân, chuyên viên nhân sự cho biết thêm: "Để đảm bảo cho một tương lai vững chắc thì với mình cần có tài chính đủ mạnh. Khi chúng ta còn trẻ thì nên làm việc để tạo ra thật nhiều của cải và hưởng thụ sau đó. Đối với mình, hưởng thụ quá sớm là điều khá rủi ro trong khi bạn có thể sẽ phải đối mặt với các tình huống không thể lường trước được như mất việc, ốm đau,...Do vậy, mình sẽ nhìn về bức tranh lâu dài hơn là chi tiêu cho sự thoải mái trước mắt".

Trước bối cảnh nền kinh tế có nhiều biến động, thế giới có nhiều thay đổi, việc dự trù cho bản thân một nền tài chính vững chắc là cơ sở để có được một tương lai được đảm bảo và an tâm. Không chỉ tích lũy về tài chính, những kiến thức và kỹ năng được trau dồi liên tục cũng đóng góp vào việc nâng cao năng lực cạnh tranh của mỗi cá nhân. Tất cả những yếu tố này tạo ra tài sản vô hình cũng như mở ra những cơ hội mới trong tương lai.

