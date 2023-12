Sonic Mania Plus sắp ra mắt phiên bản di động

Theo VGC, lần đầu tiên Sonic Mania Plus sẽ có mặt trên thiết bị di động thông qua dịch vụ trò chơi của Netflix. Sự xuất hiện của trò chơi Sonic rất được người hâm mộ yêu thích là một phần của làn sóng nội dung mới sắp cập bến nền tảng. Netflix xác nhận tựa game sẽ được phát hành vào năm 2024 cho các thiết bị Android và iPhone.

Phiên bản 'Plus' của Sonic Mania đã được phát hành cho hệ máy Console và PC vào năm 2018, với nội dung trò chơi bao gồm chế độ Encore được phối lại và hai nhân vật mới là Mighty the Armadillo và Ray the Flying Squirrel có thể chơi được.

Sonic Mania Plus sắp ra mắt bản di động trên Netflix VGC

Dịch vụ cung cấp trò chơi của Netflix ra mắt vào năm 2021, dự kiến đến cuối năm nay, sẽ có gần 90 trò chơi có mặt trên nền tảng, trong đó có những cái tên đáng chú ý như Grand Theft Auto Trilogy – The Definitive Edition và Football Manager 24 Mobile. Theo Netflix, hãng còn có gần 90 trò chơi khác đang được phát triển gồm Braid: Anniversary Edition, Hades, Monument Valley 1 & 2 và Paper Trail.

Đầu năm nay, Netflix cũng đã thực hiện bước đầu tiên hướng tới việc đưa trò chơi đến với TV và máy tính qua việc triển khai thử nghiệm ở Mỹ, Anh và Canada.

Phó chủ tịch trò chơi của Netflix, Mike Verdu đã viết: "Vào cuối năm, chúng tôi sẽ có sẵn 86 trò chơi, tất cả đều được cung cấp cho trong mọi thành viên Netflix mà không có quảng cáo, mua hàng trong ứng dụng hoặc phí bổ sung. Và với gần 90 trò chơi nữa đang được phát triển, mọi thứ vẫn đang bắt đầu".