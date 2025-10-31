Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Theo dõi báo trên
Youtube Facebook Tiktok Zalo
Podcast Quảng cáo Đặt báo
Đóng menu
Chào ngày mới Tin 24h Tin thị trường Tin 360
Video Podcast Magazine
Tiện ích Bạn cần biết Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Công nghệ

Sony BRAVIA 8 II giúp Sony giữ vững ngôi vị TV hàng đầu 7 năm liên tiếp

Nguồn: Sony
Nguồn: Sony
31/10/2025 09:50 GMT+7

Tại sự kiện Value Electronics TV Shootout 2025 tổ chức ở Mỹ, Sony QD-OLED BRAVIA 8 II với độ chuẩn màu sắc đã xuất sắc giành giải thưởng danh giá và là TV xuất sắc năm 2025.

Danh hiệu đánh dấu ngôi vị hàng đầu của Sony tại Value Electronics TV Shootout - giải thưởng ngành TV danh tiếng bậc nhất hành tinh do các chuyên gia đầu ngành trong lĩnh vực điện ảnh và công nghệ bình chọn, khẳng định vị thế của Sony ở phân khúc TV cao cấp.

Sony BRAVIA 8 II giúp Sony giữ vững ngôi vị TV hàng đầu 7 năm liên tiếp- Ảnh 1.

Được mệnh danh là "Oscar của ngành TV", sự kiện thường niên Value Electronics TV Shootout® là nơi tôn vinh những chiếc tivi xuất sắc hàng đầu thế giới, trở thành "tiêu chuẩn vàng" của ngành nghe nhìn toàn cầu. Giải thưởng này dựa trên đánh giá chuyên sâu từ hội đồng giám khảo gồm các chuyên gia kỳ cựu trong ngành công nghiệp điện ảnh và công nghệ hình ảnh thế giới.

Sony BRAVIA 8 II phiên bản 65 inch đã chinh phục hội đồng giám khảo nhờ hiệu suất vượt trội ở cả hai hạng mục SDR (Dải động tiêu chuẩn) và HDR (Dải động cao). Sản phẩm thể hiện khả năng tái tạo hình ảnh chính xác, mượt mà với điểm số cao trong các hạng mục về độ tương phản thang xám và công nghệ xử lý hình ảnh. Sony BRAVIA 8 II đã hoàn toàn chinh phục hội đồng giám khảo, đánh dấu Sony giữ vững ngôi vị hàng đầu tại giải thưởng ngành TV danh giá bậc nhất hành tinh.

Thông tin chi tiết về Sony BRAVIA 8 II:

https://www.sony.com.vn/bravia/products/bravia-8m2?cid=pr-apac-188793

Khám phá thêm chủ đề

Sony Sony QD-OLED BRAVIA 8 II Value Electronics TV Shootout 2025 giành giải thưởng danh giá TV xuất sắc năm 2025
Chính trị Thời sự Thế giới Kinh tế
Đời sống Sức khoẻ Giới trẻ Giáo dục
Du lịch Văn hoá Giải trí Thể thao
Công nghệ Xe Thời trang trẻ Video
Podcast Bạn đọc Rao vặt
Đặt báo Quảng cáo RSS Tòa soạn Chính sách bảo mật

Hotline

0906 645 777

Liên hệ quảng cáo

0908 780 404

Tổng biên tập: Nguyễn Ngọc Toàn

Phó tổng biên tập: Hải Thành

Phó tổng biên tập: Lâm Hiếu Dũng

Phó tổng biên tập: Trần Việt Hưng

Tổng thư ký tòa soạn: Đức Trung

Giấy phép xuất bản số 110/GP - BTTTT cấp ngày 24.3.2020 © 2003-2025 Bản quyền thuộc về Báo Thanh Niên. Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản. Chứng nhận tín nhiệm mạng
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bình luận (0)

Gửi bình luận
Xem thêm bình luận