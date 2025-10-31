Sony BRAVIA 8 II giúp Sony giữ vững ngôi vị TV hàng đầu 7 năm liên tiếp

Danh hiệu đánh dấu ngôi vị hàng đầu của Sony tại Value Electronics TV Shootout - giải thưởng ngành TV danh tiếng bậc nhất hành tinh do các chuyên gia đầu ngành trong lĩnh vực điện ảnh và công nghệ bình chọn, khẳng định vị thế của Sony ở phân khúc TV cao cấp.

Được mệnh danh là "Oscar của ngành TV", sự kiện thường niên Value Electronics TV Shootout® là nơi tôn vinh những chiếc tivi xuất sắc hàng đầu thế giới, trở thành "tiêu chuẩn vàng" của ngành nghe nhìn toàn cầu. Giải thưởng này dựa trên đánh giá chuyên sâu từ hội đồng giám khảo gồm các chuyên gia kỳ cựu trong ngành công nghiệp điện ảnh và công nghệ hình ảnh thế giới.

Sony BRAVIA 8 II phiên bản 65 inch đã chinh phục hội đồng giám khảo nhờ hiệu suất vượt trội ở cả hai hạng mục SDR (Dải động tiêu chuẩn) và HDR (Dải động cao). Sản phẩm thể hiện khả năng tái tạo hình ảnh chính xác, mượt mà với điểm số cao trong các hạng mục về độ tương phản thang xám và công nghệ xử lý hình ảnh. Sony BRAVIA 8 II đã hoàn toàn chinh phục hội đồng giám khảo, đánh dấu Sony giữ vững ngôi vị hàng đầu tại giải thưởng ngành TV danh giá bậc nhất hành tinh.

Thông tin chi tiết về Sony BRAVIA 8 II:

