Sony BRAVIA XR OLED A95L chính thức có mặt tại Việt Nam

Chất lượng hình ảnh ấn tượng của Sony Bravia XR OLED A95L đã được các chuyên gia hàng đầu thế giới công nhận với danh hiệu King of 4K TV - TV 4K tốt nhất 2023 tại sự kiện TV Shootout lần thứ 19 do Value Electronics tổ chức tại Mỹ. Dòng TV đầu bảng của Sony đã hoàn toàn chinh phục ban giám khảo gồm các chuyên gia về màu sắc, nhà dựng phim, chuyên gia công nghệ và các nhà khoa học về hình ảnh ở cả tất cả các hạng mục: chất lượng hình ảnh mặc định, chất lượng hình ảnh SDR sau khi cân chỉnh và chất lượng hình ảnh HDR sau khi cân chỉnh.

TV Sony Bravia XR OLED A95L đã chính thức bán ra tại Việt Nam vào tháng 11.2023, với 2 phiên bản:

XR-77A95L kích thước 77 inch giá 134.000.000 đồng;

XR-65A95L kích thước 65 inch giá 87.900.000 đồng.

Khách hàng khi mua TV Sony A95L sẽ được tặng BRAVIA CAM trị giá 3.990.000 đồng. Đặc biệt, khi mua tại Sony Store Vincom Đồng Khởi, khách hàng sẽ được tặng thêm loa đeo cổ NB10 trị giá 3.490.000 đồng đối với phiên bản 65 inch và loa đeo cổ NS7 trị giá 6.990.000 đồng đối với phiên bản 77 inch.

Khách hàng có thể đến trải nghiệm TV Sony Bravia XR OLED A95L tại Sony Store, một số Sony Center và đại lý của Sony.

Thông tin chi tiết về sản phẩm: https://www.sony.com.vn/bravia/products/a95l-series