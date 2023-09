Sony có thể đang phát triển trình giả lập PlayStation 2

Theo ComicBook, trong nhiều năm qua, một vấn đề được xem là cái gai trong mắt đối với người hâm mộ Sony kể từ khi PlayStation 4 ra mắt là khả năng tương thích ngược. Theo đó, cả PlayStation 4 và PlayStation 5 đều tỏ ra rất hạn chế trong việc hỗ trợ những trò chơi cũ của Sony. Mặc dù mọi thứ đã tốt hơn một chút trong vài năm qua, nhưng PlayStation 5 vẫn đang tụt hậu khá nhiều so với Xbox Series X/S.

Nhưng điều này có thể sẽ thay đổi, khi có tin đồn rằng Sony hiện đang làm việc trên một trình giả lập PlayStation 2 mới, có thể giúp mở rộng một cách đáng kể thư viện trò chơi với số lượng lớn danh mục của máy chơi game đời cũ.

Xuất hiện tin đồn về việc Sony đang phát triển trình giả lập của máy PlayStation 2 SONY

Tin đồn này lần đầu tiên được phát hiện tại PlayStation Lifestyle, nhưng thực tế nó xuất phát từ kênh của YouTuber Mystic. Theo đó, trong một video có tiêu đề "Classic Games On PS5: Sony Is Doing Better… But…", Mystic đã nói khá nhiều về một trong những lý do khiến Sony không đưa các trò chơi cổ điển của PS2 lên PS5, đó là không có trình giả lập PlayStation 2. Sau đó, anh tiếp tục nói rằng nhà sản xuất máy chơi game đến từ Nhật Bản hiện đang làm việc tích cực trên một trình giả lập PlayStation 2 mới.

Mặc dù không có nhiều thành tích đáng tin cậy trong việc tiết lộ các nguồn tin rò rỉ, nhưng thông tin này cũng là một tín hiệu đáng mừng cho những người hâm mộ các trò chơi cổ điển của Sony. Bên cạnh đó, mặc dù YouTuber này không thường xuyên đăng tải những tin tức rò rỉ, nhưng rất có thể anh đã thu thập được thông tin từ nội bộ Sony để đưa ra tuyên bố này.

Suy cho cùng, Sony cũng đã đưa các trò chơi cổ điển ra dịch vụ PlayStation Plus của hãng trong vài năm qua, công ty đang sử dụng dịch vụ này như một cách để đưa những trò chơi cũ đến tay người dùng. Tuy nhiên, gần đây dịch vụ này đã bất ngờ tăng giá mà không có thêm lợi ích nào cho người dùng. Nên việc chọn giải pháp đầu tư vào các trò chơi cổ điển trên dịch vụ có thể sẽ là một động thái nhằm xoa dịu người dùng.