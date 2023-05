Sony công bố doanh số 'vô tiền khoáng hậu' của PS5

Theo Engadget, khi tình trạng thiếu hụt nguồn cung được giải quyết, Sony đang đón nhận khối lượng nhu cầu cực lớn từ người dùng đối với máy chơi game PlayStation 5 (PS5) sau một thời gian dài họ phải dồn nén chờ đợi.

Công ty vừa công bố quý bom tấn thứ hai liên tiếp khi bán được 6,3 triệu máy PS5 so với 2 triệu máy vào năm ngoái. Điều này đã nâng tổng doanh số của máy chơi game cho năm tài chính 2022 lên con số 19,1 triệu đơn vị, đánh bại hoàn toàn mức dự kiến trước đây của chính Sony là 18 triệu. Công ty hiện đã bán được tổng cộng 38,4 triệu máy PS5 kể từ khi máy chơi game này được phát hành vào cuối năm 2020.

Sony lập kỷ lục về số lượng máy PS5 bán ra trong một quý Sony

Tuy nhiên, Sony cũng phải đối mặt với tin tức không mấy khả quan ở mảng phần mềm. Theo đó, doanh số bán trò chơi đã giảm xuống mức 68 triệu so với 70,5 triệu của cùng kì năm trước và thấp hơn tổng doanh số trong năm tài chính (264,2 triệu so với 303,2 triệu trong năm tài chính 2021). Người dùng PlayStation Network đã giảm từ 112 triệu còn 108 triệu trong quý trước, trong khi đó số lượng người dùng PS Plus có tăng nhưng không nhiều.

Tất cả đã tạo nên một mức tăng trưởng khá lớn trong doanh thu của bộ phận Gaming & Network Services, lên tới 1,073 nghìn tỉ Yên (7,9 tỉ USD) so với 665 tỉ Yên (4,9 tỉ USD) của năm trước. Tuy nhiên, lợi nhuận hoạt động đã giảm do tỷ giá hối đoái bị ảnh hưởng. Trong năm, Sony đạt doanh thu 3,9 nghìn tỉ Yên (29 tỉ USD), tăng từ mức 2,7 nghìn tỉ Yên (19,9 tỉ USD) của năm trước.

Công ty tự tin rằng quỹ đạo tăng trưởng này sẽ tiếp tục trong năm tới, dự báo doanh thu sẽ tăng 7% trong năm tài chính 2023. Dự đoán doanh số phần cứng sẽ tăng, trong đó có cả thiết bị ngoại vi, mặc dù công ty không đề cập đến bất cứ điều gì về kết quả của PlayStation VR2 cho đến nay.

Phân khúc trò chơi điện tử của Sony vẫn thống trị các bộ phận khác của hãng. Nhìn chung, Sony đã lập kỷ lục doanh thu năm tài chính mới với doanh thu 11,5 nghìn tỉ Yên (84,8 tỉ USD) và 1,21 nghìn tỉ Yên (8,9 tỉ USD) lợi nhuận.

Không dừng lại ở đó, công ty cũng ghi nhận một chiến thắng lớn trước đối thủ sừng sỏ nhất của họ. Mới đây, Vương quốc Anh đã quyết định ngăn chặn việc sáp nhập của Microsoft với Activision vì lo ngại về trò chơi điện toán đám mây, mặc dù Microsoft đã tuyên bố sẽ phản đối quyết định này.