Sony giảm giá một loạt tựa game xuống dưới 20 EUR trên PS Store

Theo Aroged, chương trình giảm giá này được áp dụng với cả một số tựa game hấp dẫn như Call of Duty: Black Ops III - Zombies Chronicles Edition, Need for Speed Heat và The Forest, cùng với nhiều trò chơi hấp dẫn khác trên cửa hàng chính thức PS Store của Sony.

Với chương trình khuyến mãi mới, từ nay cho đến ngày 2.2, người hâm mộ có thể mua các trò chơi PlayStation tốt với giá chiết khấu. Dưới đây là các tựa game nằm trong chiến dịch “Trò chơi dưới 20 EUR” trên PS Store:





Call of Duty: Black Ops III - Zombies Chronicles Edition: 19,59 EUR, giảm 72% từ 69,99 EUR Need for Speed Heat: 13,99 EUR, giảm 80% từ 69,99 EUR The Forest: 6,79 EUR, giảm 60% từ 16,99 EUR Assassin's Creed Origins: 17,49 EUR, giảm 75% từ 69,99 EUR Assassin's Creed The Ezio Collection: 12,49 EUR, giảm 75% từ 49,99 EUR Assassin's Creed Odyssey - DELUXE EDITION: 19,54 EUR, giảm 77% từ 84,99 EUR Dead by Daylight PS4 và PS5: 14,99 EUR, giảm 50% từ 29,99 EUR Diablo III: Eternal Collection: 19,79 EUR, giảm 67% từ 59,99 EUR DRAGON BALL FIGHTERZ - Vegito (SSGSS): 2,49 EUR, giảm 50% từ 4,99 EUR Dying Light: The following - Extended Edition: 11,99 EUR, giảm 60% từ 29,99 EUR FOR HONOR STANDARD EDITION: 4,49 EUR, giảm 85% từ 29,99 EUR. Riêng người chơi có đăng ký đang hoạt động với dịch vụ phát trực tuyến PS Now có thể mua game này mà không phải trả thêm phí. Friday the 13th: The Game: 3,62 EUR, giảm 75% từ 14,49 EUR NARUTO SHIPPUDEN: Ultimate Ninja STORM Legacy 13,99 EUR, giảm 80% từ 69,99 EUR NARUTO SHIPPUDEN: Ultimate Ninja STORM Trilogy: 7,99 EUR, giảm 80% từ 39,99 EUR person 5: 17,99 EUR, giảm 70% từ 59,99 EUR The Elder Scrolls V: Skyrim VR: 19,59 EUR, giảm 72% từ 69,99 EUR SpongeBob SquarePants: Battle for Bikini Bottom - Rehydrated: 14,99 EUR, giảm 50% từ 29,99 EUR STAR WARS Battlefront II: 4,99 EUR, giảm 75% từ 19,99 EUR STAR WARS Battlefront II Update: Celebration Edition: 4,99 EUR, giảm 80% từ 24,99 EUR The Crew 2 Special Edition: 11,99 EUR, giảm 80% từ 59,99 EUR The Crew 2 Gold Edition: 17,99 EUR, giảm 80% từ 89,99 EUR theHunter: Call of the Wild: 8,99 EUR, giảm 70% từ 29,99 EUR Tom Clancy’s Ghost Recon® Wildlands – Standard Edition: 14,99 EUR, giảm 70% từ 49,99 EUR

Ngoài ra, người chơi sẽ tiếp tục có cơ hội chơi Marvel's Spider-Man: Game of the Year Edition với giá giảm trong khoảng thời gian giới hạn. Cụ thể, tựa game này hiện có giá 19,99 EUR, giảm 60% từ 49,99 EUR. Ưu đãi này được áp dụng từ 19.1 đến 26.1 trên PS Store và là một phần trong chương trình khuyến mãi PlayStation Store Week của Sony.

Người chơi có thể tìm thấy danh sách đầy đủ các trò chơi và chương trình khuyến mãi trên trang ưu đãi của PS Store tại đây, với nhiều chiến dịch hơn hiện đang chạy trên cửa hàng chính thức.