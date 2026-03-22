Sony hợp tác AMD phát triển công nghệ tăng FPS cho PlayStation

Theo Wccftech, Sony đang hợp tác với AMD để phát triển công nghệ đồ họa mới nhằm cải thiện tốc độ khung hình (frames per second - FPS) cho game trên các hệ máy PlayStation. Thông tin được Mark Cerny, kiến trúc sư hệ thống của PlayStation trong hai thế hệ console gần đây, xác nhận trong cuộc trao đổi với Digital Foundry.

Công nghệ tạo khung hình từ dự án hợp tác Sony - AMD

Theo Cerny, công nghệ này là một phần của dự án hợp tác có tên Project Amethyst giữa Sony và AMD. Mục tiêu của dự án là đồng phát triển các thuật toán xử lý đồ họa mới, tận dụng học máy (machine learning) để nâng cao chất lượng hình ảnh và hiệu năng hiển thị cho game.

Cerny cho biết công nghệ tạo khung hình (frame generation) mới có liên quan trực tiếp đến bộ công nghệ FidelityFX Super Resolution Redstone của AMD. Đây là thế hệ tiếp theo của hệ thống nâng cấp hình ảnh (upscaling), bao gồm các thành phần như tạo khung hình và tái tạo tia (ray regeneration).

So sánh hai phiên bản công nghệ PSSR trên PS5 Pro, một phần trong các công nghệ đồ họa Sony đang phát triển ẢNH: CHỤP MÀN HÌNH

Theo ông, phiên bản siêu phân giải phổ PlayStation (PlayStation Spectral Super Resolution - PSSR) 2.0 vừa được giới thiệu trên PlayStation 5 Pro sử dụng cùng thuật toán cốt lõi do Sony và AMD đồng phát triển. Thuật toán này tương tự phần nâng cấp hình ảnh trong hệ thống FSR Redstone của AMD.

Kỹ thuật tạo khung hình sử dụng thuật toán để tạo thêm các khung hình trung gian giữa hai khung hình do GPU xử lý. Nhờ đó, trò chơi có thể hiển thị mượt hơn và đạt tốc độ khung hình cao hơn mà không cần tăng đáng kể khối lượng xử lý đồ họa.

Cerny cho biết Sony đang phát triển một thư viện phần mềm tương đương với công nghệ tạo khung hình của FSR Redstone để triển khai trên các nền tảng PlayStation trong tương lai. Theo ông, quá trình phát triển đang tiến triển tích cực, nhưng hãng chưa công bố thời điểm phát hành cụ thể.

PlayStation sẽ không có frame generation chính thức trước năm 2027

Dù xác nhận công nghệ đang được phát triển, Cerny cho biết Sony hiện không có kế hoạch phát hành thêm bản cập nhật liên quan đến tính năng này trong năm nay. Điều này cho thấy công nghệ tạo khung hình mới nhiều khả năng sẽ chưa xuất hiện trên PlayStation trước năm 2027.

Trên thực tế, một số trò chơi đã thử nghiệm công nghệ tạo khung hình của AMD trên PlayStation 5. Hai ví dụ đáng chú ý là Immortals of Aveum của Ascendant Studios và The First Descendant do Nexon phát triển.

Tuy nhiên, phiên bản công nghệ đang được Sony và AMD phát triển dự kiến sẽ tiên tiến hơn. Theo các thông tin ban đầu, hệ thống mới có thể giảm hiện tượng nhiễu hình và bóng mờ thường xuất hiện khi tạo khung hình trung gian, đồng thời cải thiện độ ổn định hình ảnh trong quá trình hiển thị.

Những cải tiến này cũng nằm trong lộ trình nâng cấp hệ thống siêu phân giải PSSR mà Sony đang triển khai cho PlayStation 5 Pro, nhằm tận dụng tốt hơn các thuật toán xử lý hình ảnh mới trong các thế hệ game console tiếp theo.