Sony lên kệ bộ đôi ống kính FE 16-25mm F2.8 G và 24-50mm F2.8 G tại Việt Nam

FE 16-25mm F2.8 G - Ống kính zoom góc rộng với khẩu độ lớn F2.8

Sở hữu thiết kế gọn nhẹ, bộ đôi ống kính mới đạt được hiệu suất độ phân giải cao kết hợp với bokeh tuyệt đẹp như người dùng kỳ vọng với khẩu mở tối đa F2.8. Đây chính là sự lựa chọn lý tưởng cho người dùng mong muốn sự cơ động tối đa mà không cần phải đánh đổi về chất lượng hình ảnh.

Với trọng lượng chỉ 409g, ống kính mới của Sony FE 16-25mm F2.8 có đường kính 74.8 mm, dài 91.4 mm và tương thích filter 67mm. Điều này giúp ống kính đạt độ cơ động cao, phù hợp với việc sử dụng hằng ngày cùng khả năng cường điệu hóa hiệu ứng về góc độ chỉ có thể tìm thấy ở tiêu cự rộng.

Sony FE 24-50mm F2.8 G bao phủ dải tiêu cự từ 24mm đến 50mm, cho phép người dùng ghi lại mọi thứ từ ảnh đời thường, chân dung cho đến quay phim.

Bộ đôi ống kính Sony FE 16-25mm F2.8 G và Sony FE 24-50mm F2.8 G được bán tại VN với giá lần lượt là 32.990.000 VNĐ và 29.990.000 VNĐ. Khách hàng khi mua sản phẩm chính hãng từ ngày 1.6 - 31.7.2024 sẽ được tặng E-voucher Got It trị giá 300.000 VNĐ khi kích hoạt bảo hành và đăng ký số Serial của sản phẩm trên My Sony.

Thông tin chi tiết về sản phẩm, mời xem tại:

https://www.sony.com.vn/electronics/ong-kinh-may-anh/sel1625g?cid=pr-apac-156537