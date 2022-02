Sony lên kế hoạch cho hơn 10 dịch vụ trò chơi trực tiếp trước tháng 3.2026

Theo TheVerge, Sony đã bất ngờ mua lại Bungie vào đầu tuần này với giá 3,6 tỉ USD. Hôm nay ngày 3.2, trong một cuộc gọi đầu tư, Sony đã tiết lộ rằng họ có kế hoạch tung ra hơn 10 trò chơi dịch vụ trực tiếp mới vào tháng 3.2026. Đó là một kế hoạch vô cùng tham vọng và đánh dấu sự mở rộng rất lớn cho các trò chơi PlayStation của Sony ngoài các độc quyền về máy chơi game truyền thống.

“Ý nghĩa chiến lược của việc mua lại này không chỉ nằm ở việc có được thương hiệu Destiny đang vô cùng thành công, cũng như IP Bungie mới hiện đang được phát triển, mà còn kết hợp với tập đoàn Sony những chuyên môn và công nghệ mà Bungie đã phát triển trong không gian dịch vụ trò chơi trực tiếp. Thông qua sự hợp tác chặt chẽ giữa Bungie và PlayStation Studios, chúng tôi đặt mục tiêu sẽ tung ra hơn 10 trò chơi dịch vụ trực tiếp vào năm tài chính kết thúc vào tháng 3.2026.”, giám đốc tài chính Sony Hiroki Totoki cho biết.





Rõ ràng trước đó việc mua lại Bungie của Sony chỉ nhằm cạnh tranh với Fortnite, nhưng giờ đây, những tham vọng đó thậm chí còn lớn hơn. IP tiếp theo của Bungie, có tên mã là Matter, được đồn đại là một ‘trò chơi hành động nhiều người chơi’ với lối chơi dựa trên nhân vật. Năm ngoái, Bungie cho biết IP tiếp theo của họ sẽ ra mắt trước năm 2025. Nhưng đó chỉ là một trong số 10 trò chơi, Eurogamer còn chỉ ra rằng có những dấu hiệu của nhiều trò chơi khác đang được thực hiện. Nhà phát triển Naughty Dog của Last of Us đã xây dựng một trò chơi nhiều người chơi trong nhiều năm và nhà phát triển Guerrilla của Horizon Zero Dawn đã thuê các chuyên gia đảm nhiệm thêm vai trò liên quan đến trò chơi trực tuyến. London Studio của PlayStation cũng đang phát triển một trò chơi trực tuyến PS5 mới.

Sony đã thiếu các trò chơi dịch vụ trực tiếp của riêng mình, trong khi đó Microsoft đã sở hữu Minecraft và Sea of Thieves, và Epic Games đang thống trị với thành công của Fortnite. Công nghệ của Destiny và Bungie rất có thể giúp Sony thúc đẩy thành công vào mảng trò chơi dịch vụ trực tiếp của thị trường game.